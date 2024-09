Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 28 de septiembre de 2024

El horóscopo de la primera semana del otoño, que abarca del 23 al 28 de septiembre de 2024, le dice a tu signo qué le espera en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: El secreto de la suerte es compartirla. Se materializa un sueño de amor que vence trabas o se concreta un proyecto de convivencia.

DINERO: Le conviene liberarse de todo aquello que parezca estancado. Ajeno a la tensión que rodea su trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuanto más novedoso sea lo que haga, mejor le irá.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Aproveche las ventajas de este ciclo sublime para las parejas. Lo ayudan al encuentro consigo mismo. Supera cuestiones de familia.

DINERO: Déjese llevar, no todo es lógica. Hará lo que le gusta: por poco dinero que le de al principio luego repuntará.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea un líder paciente si su equipo queda atrás.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Encanto a prueba de malos tránsitos. Será bienamado aunque no sea este su mejor momento. La dicha de un gran amor se acerca.

DINERO: Negocios que no prosperaban pueden mejorar. Consigue avanzar en sus proyectos aunque deban madurar.

CLAVE DE LA SEMANA: No a desbordes ni en los gastos ni en el esfuerzo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Todo mejora en lo personal. Algo más vulnerable que de costumbre, con dulzura en la pareja y la familia contenta.

DINERO: Supera un contratiempo. Si evalúa la realidad comprobará que en su ámbito todo funciona de maravillas.

CLAVE DE LA SEMANA: Más fantasía. Dese permiso para desear y para soñar.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Con el consuelo de una tierna compañía si las obligaciones cotidianas lo abruman. No tema jugarse por alguien que siempre acompaña.

DINERO: Distintos obstáculos que supera de a uno. Personas con influencias le darán buena información, guárdela por ahora.

CLAVE DE LA SEMANA: Las pruebas del destino no lo desaniman… ¡podrá con ellas!

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Amoroso, receptivo y espiritual. Rechaza algunas convenciones familiares y se juega por su pareja. Brinda seguridad con su presencia.

DINERO: Es tiempo de cambiar sus métodos de trabajo o de aplicar tecnología actualizada. Pronto el dinero fluye.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Hay verdades que el otro no puede escuchar? No las diga.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: De relaciones pasadas no quedará ningún rencor. Dejar atrás lo malo para permitir así que nazcan nuevos afectos, más auténticos.

DINERO: Usted no es de dar marcha atrás en lo económico, si en esta etapa debe restringirse será muy a su pesar. Resista.

CLAVE DE LA SEMANA: Todos los días tenemos algo bueno que aprender; esté atento.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Cuerpo mente y espíritu en equilibrio total. Hará un espacio para nuevos afectos en su vida. Logra decir no sin la menor culpa.

DINERO: Fluye el efectivo y eso le permite operar con plena libertad. Un objetivo está próximo a cumplirse.

CLAVE DE LA SEMANA: Libere y libérese, basta de controlar a los demás.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Tiemblan sus cimientos afectivos pero en vez de asustarse… ¡se alegra! Los cambios son oportunidades. Énfasis en temas de pareja.

DINERO: Desajustes menores, aunque todo cuidado será poco. Ante una persona que lo pone a prueba en todo momento.

CLAVE DE LA SEMANA: Espere a contar con flujo de efectivo para nuevos gastos.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Con la pareja diez puntos. Con el resto de sus seres queridos bien, aunque con altibajos. Molestias en los ámbitos grupales.

DINERO: Usted mismo creará las condiciones para crecer. Infalible a la hora de hacer números.

CLAVE DE LA SEMANA: No al compromiso a largo plazo, antes hay que conocerse.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Dialogue, negocie, ceda… En el hogar reina la alegría pero la misma se mantendrá estable si deja que lo suyos elijan su camino.

DINERO: Haga control de calidad y supervise al personal. Un error humano retrasa el trabajo a menos que lo vea a tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Es bueno que se una a gente talentosa como usted.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Los peces no se imponen bruscamente sino por la fuerza del corazón. Presionará menos y eso le hará bien. Goce del tiempo compartido.

DINERO: Un opositor molesto insiste aunque llegan finalmente a un acuerdo. No combata fuego con fuego.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga favores pero sepa que hay gente que no sabe agradecer.

Por Kirón

