Tekashi 6ix9ine se defendió de las acusaciones de Yailin La Más Viral

Tekashi 6ix9ine reaccionó a las acusaciones de Yailin La Más Viral. La semana pasada, luego de que se hiciera pública la demanda de la dominicana, el rapero se defendió de los señalamientos de su ex pareja, quien lo acusa de violencia y robo.

En un Live en Instagram, el rapero apareció para contar su versión de la historia e incluso mostrar algunas pruebas de su “inocencia”.

“Con las acusaciones que se están haciendo, uno se tiene que defender, uno no se puede quedar callado”, aseguró Tekashi antes de hablar de las acusaciones más delicada que hizo Yailin, las de abuso sexual.

“¿Cómo vas a decir que yo abusé de ti sexualmente? Vamos a decir que eso es verdad. ¿Qué se dice de ti como mamá y mujer si yo abusé de ti sexualmente, tú dejándome compartir una cama con tu bebé? Tú yéndonte para el concierto de Nodal con tus amigas y yo cuidándote a la bebé. ¿Por qué me ponías a cambiar los pañales de Cata si yo te abusaba sexualmente? Hay que tener coherencia y sentido común”, indicó el rapero.

Tekashi cuestionó que la idea de “inventar” las acusaciones para demandarlo haya sido de Yailin. “No sé quién te está aconsejando. Yo sé que no eres tú… Dejarte manipular de gente. Yo te dejé puesta con todo, ¿cómo tú me pagas a mí así? Cuando yo me despedí de ti, mira cómo te dejé, cuando yo me despedí de Yailin la dejé con todo lo mío, mira los anillos ahí, mira las cadenas ahí. Todas las prendas mías las tiene ella. La dejé con todo”, aseguró.

¿Por qué Yailin La Más Viral demandó a Tekashi?

La semana pasada, Yailin demandó a Tekashi por supuesto abuso físico, emocional, sexual y financiero, así como también fraude financiero y explotación.

La dominicana, de 22 años, interpuso una demanda ante una corte de Florida, Estados Unidos, alegando que Tekashi abusó de ella de varias durante su relación.

“Durante un periodo de más de un año, el acusado abusó física, sexual y emocionalmente de la demandante, lo que incluyó, entre muchos otros actos de abuso y manipulación, drogarla mientras robaba y desviaba cientos de miles de dólares de sus ganancias”, indica el documento de demanda que se filtró en redes sociales.

Asimismo, el documento indica que la cantante busca una compensación por los daños que le causó el rapero, sin especificar cuánto solicita.

La demanda llega semanas después de que se confirmara que la relación entre Yailin y Tekashi había terminado.

