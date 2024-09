Tyson Fury descarta pelea contra Anthony Joshua: “Lo acaban de vapulear”

La esperada pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua se alejó tras la derrota de este último el fin de semana pasado ante Daniel Dubois, quien ganó en cinco asaltos, después mandar a la lona a su oponente en tres ocasiones.

Tras la paliza que recibió AJ, “The Gipsy King” le restó importancia a este posible combate y dijo que solo tiene la mira puesta en una revancha contra Oleksandr Usyk, quien se convirtió en el campeón indiscutido de los pesados, tras vencerlo en febrero pasado.

“No me preocupa un vago (Joshua) al que acaban de vapulear. Él no es nada. Yo tengo a alguien que tiene un triunfo sobre mí, que me quitó la virginidad (el invicto), se la robó y se la llevó a Ucrania, o España o donde sea que él vive. Él tiene una victoria sobre mí, y eso es lo que me preocupa y no otro hombre. Yo tengo a un hombre (Usyk) que básicamente me tiene agarrado de las pelotas”, dijo Fury en entrevista para iFL TV.

“Yo no creo que él me haya ganado realmente en esa pelea. Pero ahora yo le voy a ganar, y lo voy a noquear, y voy a entrenar para propinarle un buen nocaut como lo hice con Wilder”, agregó, recordando su batalla con Deontay.

Volviendo al tema de Joshua, Tyson reconoció que hay mucho interés del público por verlos a ambos sobre el cuadrilátero y aseguró que si se da, con muchos dólares de por medio, aceptaría sin dudarlo, aunque dejó claro que vencer a AJ no es uno de sus objetivos.

“Siempre trataron de hacer crecer una pelea entre AJ y yo. En esa pelea ambos íbamos a ganar toneladas de dinero. Esa pelea no se ha dado y los dos terminamos peleando con otros rivales e igualmente ganando toneladas de dinero. Si la pelea se da en algún momento, fantástico, pero si no se da, también. No me importa si pasa o no”, concluyó.

