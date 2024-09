Chiquis cuenta cómo fue su visita a su papá en prisión

La cantante mexicoamericana Chiquis Rivera sorprendió a más de uno al confesar que decidió visitar a su padre, Trino Marín, quien abusó de ella sexualmente cuando era una niña y actualmente se encuentra pagando una condena en prisión. ¿Cómo se vivió dicho reencuentro? Aquí te contamos los detalles.

En un encuentro con la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la ciudad de México, la intérprete de “Abeja Reina” habló sobre la ola de emociones que vivió tras encontrarse cara a cara con quien fue su agresor.

Y es que para ella era muy importante dar ese paso para poder cerrar este capítulo de su vida de manera definitiva: “Sentí mucho miedo pero cuando lo vi a él, no sé, fue algo muy raro. Yo sé que va a haber personas que no están de acuerdo. Fue un proceso de años”, contó la famosa.

Bajo esta misma tesitura, la hija de Jenny Rivera afirmó que si bien pensó que la herida había sanado tras años de terapia, vivió un golpe de realidad.

“Yo pensé que ya estaba como ‘ya perdoné, eso ya lo olvidé’, pero no“, dijo acerca del abuso sexual sufrió siendo una niña. “Con los años va saliendo y salen cosas que dices ‘wow y esto ¿de dónde?’ Es importante enfrentar esas cosas”, añadió.

Para finalizar, Chiquis Rivera hizo hincapié en que tras este reencuentro optará por dar vuelta a la página: “Yo ya no quiero molestar la vida de él, yo quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí, antes de tomar ese paso de casarme, era importante hacer eso”, aseveró.

A pesar de este dura experiencia, la actual jueza del reality mexicano “La Academia” ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene la intención de quedarse estancada en el rencor que alguna vez sintió hacia su progenitor.

“Creo que me sirvió mucho ir a la iglesia“, dijo en un capítulo de su reality a través de ViX. “Quién soy yo para no perdonar. Yo no puedo juzgarlo, yo no sé lo que le pasó a él, de hecho nunca he hablado con él de esto”, afirmó.