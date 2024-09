Claudia Sheinbaum niega que se hayan roto relaciones con España por no invitar al rey Felipe VI

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, negó que se hayan roto las relaciones con España, tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura, el próximo 1 de octubre, lo que provocó que el Gobierno español anunciase que no enviaría a ningún representante en señal de rechazo.

Cuestionada a su llegada a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en Ciudad de México, la futura presidenta negó rotundamente que con este posicionamiento se fracturen las relaciones con el país ibérico.

“No, ¿cómo creen? (que se rompieron las relaciones), pero necesitamos respeto”, afirmó, al asegurar que con el comunicado emitido este miércoles “es suficiente”.

La próxima presidenta mexicana avisó además de que su Gobierno continuará con la petición de la disculpa de España, iniciada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019.

“Cuando se niega la Corona española no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos no los avergüenza (…) y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república(…), al representante del pueblo de México, del estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre, sino al pueblo de México“, señaló Sheinbaum durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en la capital mexicana.

“Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón”, agregó la futura presidenta.

La polémica se desató después de que Sheinbaum excluyera al rey Felipe VI de la ceremonia de investidura, tras lo cual el Gobierno español anunció que no enviaría a ningún representante a la toma de posesión de Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Este miércoles la presidenta electa explicó en un comunicado a primera hora que no extendió la invitación al monarca porque éste no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 pidió oficialmente que España ofrezca una disculpa a los pueblos originarios de México por la conquista.

“Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación”, aseguró Sheinbaum en dicho comunicado.

La postura de Sheinbaum fue respaldada por López Obrador, quien durante su conferencia matutina de este miércoles pidió a España dejar la “prepotencia y arrogancia” para ofrecer disculpas.

El mandatario criticó además que la monarquía española y el Gobierno de Madrid no sólo no se han disculpado, sino que iniciaron una campaña en su contra con líderes de opinión, como el escritor Mario Vargas Llosa, y diversos posicionamientos en la radio y la televisión.

“Yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa”, aseguró.

La falta de un representante de España en la investidura de Sheinbaum es un nuevo momento de tensión bilateral desde que López Obrador declaró en febrero de 2022 una “pausa” en las relaciones tras acusar a las empresas españolas de supuestos abusos en México, en particular en el sector energético.

Con información de EFE.

