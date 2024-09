Jefe de estrategia en Red Bull pasa a las filas de McLaren para 2025 en la F1

El ascenso de la escudería McLaren en la Fórmula 1 no se detiene y por el contrario, la debacle de Red Bull parece no tocar fondo por el momento; los primeros han anunciado el fichaje de Will Courtenay, jefe de estrategia de la escudería de las bebidas energizantes, como nuevo director deportivo.

En McLaren están encantados con este fichaje

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Will a McLaren”, dijo el director del equipo, Andrea Stella. “Su experiencia, profesionalidad y pasión por el automovilismo le convierten en el candidato ideal para liderar nuestra función deportiva en la F1“.

“Ahora estamos entrando en una fase clave en nuestro viaje como equipo, y estamos seguros de que será una gran adición a nuestro fuerte equipo de liderazgo mientras nos esforzamos por seguir luchando por victorias y campeonatos”.

Courtenay se estrenó con el equipo con sede en Milton Keynes como ingeniero de sistemas en la temporada del 2003 bajo la denominación de Jaguar, pero encontró su lugar posteriormente al desempeñar funciones de estrategia una vez que el equipo pasó a ser llamado como Red Bull en la campaña del 2005.

Luego de un tiempo en la escudería de las bebidas energizantes en donde ascendió hasta ser llamado el jefe de estrategia de carrera de un equipo múltiple campeón del mundo, Courtenay estará haciendo su arribo a McLaren, en un puesto en el que reportará a su director de carreras, Randeep Singh, que lleva mucho tiempo en la escudería, con la clara misión de reforzar sus operaciones de carreras en los circuitos.

“Will seguirá formando parte del equipo hasta mediados de 2026”.

Por el momento no está del todo claro cuándo Courtenay estará haciendo el cambio de equipo, ya que el inglés sigue teniendo un contrato vigente con Red Bull hasta mediados de la temporada del 2026. Un portavoz de la escudería confirmó que Courtenay estará trabajando para el equipo hasta la fecha antes mencionada.

“A Will se le ha ofrecido el puesto de Director Deportivo”, dijo el portavoz. “Después de un largo y exitoso servicio, estando con el equipo desde los días del Jaguar, estamos tristes de verle marchar, pero le deseamos todo lo mejor en este paso adelante”.

Cabe destacar que Courtenay es el último directivo que abandona las filas de Red Bull, ya que el gurú del diseño Adrian Newey recientemente fichó por Aston Martin, equipo donde hace vida el asturiano y dos veces monarca del mundo, Fernando Alonso, donde hará su estreno en la temporada 2025. Por su parte, el director deportivo Jonathan Wheatley asumirá el cargo de director del equipo Sauber a partir de la próxima temporada.

