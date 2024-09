Shakira compartió la coreografía de “Soltera”, su nueva canción

¡Shakira lanza nueva música hoy! La cantante colombiana anunció que la noche de este miércoles publicará “Soltera”, su nueva canción que hace poco cantó en un club nocturno de Miami.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un video en el que se escucha un breve fragmento de la canción: “Pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal pa’ pasarla bien / que estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera / se pasa rico soltera”.

“Lo prometido es deuda. Esta noche a las 8 pm EST mi nueva canción SOLTERA! As promised tonight at 8 pm EST. My new song SOLTERA”, escribió la cantante en publicación.

En el video, Shakira aparece acompañada por Natti Natasha, Lele Pons y Winnie Harlow, junto a quienes mostró parte de la coreografía de “Soltera”, con la que probablemente promocione el teme en TikTok.

De inmediato, la publicación de Shakira se llenó de comentarios elogiando a la colombiana y sus amigas. “Natti lo dio todo y hasta más”, “La abeja reina esta botando miel”, “Rompiéndola como siempre, Shaki”, eran algunos de los comentarios.

Hace poco, la cantante fue captada bailando en la discoteca de Liv Miami junto a Anitta, Danna Paola y Lele Pons, en lo que se cree puede ser la grabación del video de la canción.

¿Cómo se prepara Shakira para su regreso a los escenarios?

En abril, Shakira anunció que saldría de gira este año con Las mujeres ya no lloran world tour. Desde entonces, la cantante colombiana se ha dedicado a prepararse para su regreso a los escenarios.

La cantante de “Puntería” no tiene tiempo que perder, su gira comenzará en noviembre de este año. Por eso, Shakira compartió cómo se prepara.

Hace un par de semanas, la cantante compartió a través de su cuenta de Instagram un carrusel con varias fotos de lo que parecen ser los ensayos de las coreografías que hará en su gira.

“¡La cuenta regresiva para mi gira ha comenzado y oficialmente estamos en la temporada de ensayos! ¡No puedo esperar para llevar la energía al escenario y verlos a todos!”, escribió Shakira junto a la publicación.

En las imágenes se puede ver a Shakira vestida con ropa deportiva y pesas en sus tobillos en un gran salón de baile mientras ensaya algunos pasos de baile junto a dos bailarinas. También se ve a la cantante revisar algunos detalles con su equipo de trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó las fechas de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que comenzará el próximo 2 de noviembre en Palm Desert, California.

En total, serán 14 conciertos hasta el momento por ciudades de Estados Unidos y Canadá como: Poenix, Los Angeles, Dallas, Miami,Toronto, Montreal, entre otras.

Seguir leyendo: