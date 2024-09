Vivek Ramaswamy no encontró evidencia de inmigrantes comiendo mascotas en Springfield

Después de visitar la ciudad de Springfield, Ohio, Vivek Ramaswamy, exaspirante a la candidatura presidencial republicana, descartó haber encontrado alguna evidencia sobre inmigrantes haitianos alimentándose con mascotas robadas a los residentes locales.

Previo al debate presidencial que sostuvieron Donald Trump y Kamala Harris, el senador republicano Ted Cruz y James Vance, compañero de fórmula del magnate neoyorquino, denunciaron por separado que en Springfield un grupo de inmigrantes haitianos había sido denunciado por, presuntamente, dedicarse al robo de mascotas con el objetivo de alimentarse de ellas.

Posteriormente, el propio Trump, sin pruebas de por medio, abordó el tema durante la noche del debate.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad mencionada y hasta el gobernador de Ohio descartaron que algo anormal estuviera ocurriendo como se pretendía hacer creer.

Incluso, la persona que puso en marcha el rumor que afectó a la imagen de los haitianos terminó por reconocer la mentira.

Con el objetivo de aclarar la situación, Vivek Ramaswamy se trasladó a Springfield donde se reunió con algunos ciudadanos cuyos testimonios lo dejaron convencido que nunca se robaron a ninguna mascota y menos para alimentarse de ella.

Vivek Ramaswamy aspira a formar parte del equipo de asesores de Donald Trump, esto en caso de que el neoyorquino triunfe en la boleta. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el empresario de Cincinnati se limitó a hablar con la verdad, aunque ello significara ir en contra de las declaraciones de los políticos republicanos previamente citados.

“Cuando fui a Springfield, no vi esa evidencia. Hay residentes en la ciudad que están señalando eso.

Por eso, cuando nos adentramos en la verificación de hechos, creo que deberíamos aplicar el mismo estándar a los 360 grados”, indicó.

De esta manera, la versión en que se apoyó Donald Trump y que hasta hace unos días insistía en defender como un hecho real, podría afectar sus aspiraciones políticas al menos en Ohio.

No obstante, para evitar que algo así pueda ocurrir, el conservador ya se había comprometido a visitar Springfield para darle la cara a sus residentes.

“Voy a ir allí en las próximas dos semanas. Voy a ir a Springfield y voy a ir a Aurora. Puede que no me vuelvan a ver nunca más, pero no pasa nada. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué le pasó a Trump? Bueno, nunca salió de Springfield”, expresó en tono de broma.

