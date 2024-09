Caleb Plant critica a Berlanga por sobrevivir ante Canelo

Caleb Plant criticó a Edgar Berlanga por solo intentar sobrevivir los doce asaltos contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez y no arriesgarse a hacer algo más para ganar la pelea que ambos protagonizaron el pasado 14 de septiembre.

En una entrevista con Breakfast Club Power 105.1 FM, Plant expresó que Berlanga no merece respeto solo por llegar hasta el final del duelo porque lo que él vio fue que Canelo Álvarez lo pisoteó en el ring.

“Pensé que fue una paliza unilateral. Tal vez podría haber ganado un round. Mucha gente esperaba que Berlanga fuera derrotado a mitad de la pelea, en el sexto u octavo round, algo así. Lo logró. ¿Es ese el nivel de respeto que se tiene ahora? No importa si gana un round, siempre y cuando sobreviva. En realidad no”, dijo.

Edgar Berlanga estaba muy feliz por llegar al final con Canelo Álvarez. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Él (Berlanga) es el lobo feroz, que dice que pega más fuerte que GGG, pero él es el que estaba siendo pisoteado durante toda la pelea. No es como si se hubiera quedado quieto y se hubiera movido, boxeado y usado sus habilidades. Canelo simplemente lo estaba pisoteando durante toda la pelea. Cuando el marcador es 10-0, es el undécimo asalto y no has ganado ni un asalto, es hora de arriesgarlo todo. Si te detienen, es parte del juego. ¿Cuántos peleadores legendarios han sido detenidos? Simplemente sal con tu escudo, ¿a quién le importa? Pero su ego no le permitiría hacer eso. Preferiría mantenerse limpio y bonito”, agregó.

Antes de la pelea, Edgar Berlanga y Canelo Álvarez aseguraron que noquearían al otro, pero ninguno pudo lograrlo. El mexicano comenzó dominando las acciones y en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda. Casi consigue detenerlo, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Ambos peleadores brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas y, para sorpresa de todos, Berlanga aguantó los 12 rounds. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por amplia decisión unánime 117-110, 118-109 y 118-109.

Después del combate, el puertorriqueño lamentó no haber presionado más con sus golpes a Canelo Álvarez, pero reconoció que dio una gran pelea. “Creo que debí tirar más combinaciones. Hay muchas cosas que debí haber hecho y no hice”, dijo en la conferencia de prensa posterior a su derrota.

Edgar Berlanga fue derribado por Canelo Álvarez en el tercer asalto de la pelea. Crédito: John Locher | AP

Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

