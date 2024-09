Óscar de la Hoya critica pelea sin emoción entre Canelo y Berlanga

Óscar de la Hoya criticó la pelea donde Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a Edgar Berlanga por la falta de emoción y también a los fanáticos que les “contenta que los peleadores aguanten 12 rounds” frente al mexicano.

En su video semanal llamado Clapback Thursdays, De la Hoya se cuestionó si los seguidores del deporte ya no quieren ver los mejores combates y aseguró que Canelo Álvarez evade las verdaderas guerras porque solo quiere dinero para retirarse cómodamente.

“En cuanto a la acción, yo lo dije desde antes. Fue otra pelea (de Canelo) que se fue a la decisión, sin ningún momento de emoción. Berlanga no ganó ni un solo round, no estuvo ni remotamente compitiendo en la pelea desde el campanazo inicial. ¿Hacia dónde va el boxeo? La barra se está poniendo tan baja, que la gente ya está simplemente contenta con que los peleadores aguanten 12 rounds. ¿Se elogia a los peleadores simplemente por llegar a la decisión con un Canelo de 35 años que no ha noqueado a nadie desde 2021? ¿Ya no quieren nocauts?”, dijo.

“Yo vengo de una época diferente en el boxeo donde los peleadores iban a la guerra en el ring, donde queríamos destruir a nuestros rivales. (…) Canelo lo que quiere es que le paguen. Por eso evade a Benavídez y a Bivol, quien lo llevó a la escuela tal como lo hizo Mayweather. Quiere irse caminando cómodo hacia el retiro. ¿Dónde están los peleadores que tienen pelotas? ¿No queremos ver a los mejores contra los mejores? ¿Por qué los fans del boxeo están aceptando estas peleas de baja competitividad y poco entretenimiento?”, concluyó.

Anteriormente, Óscar de la Hoya había pronosticado que la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga sería aburrida y se iría a la decisión. Desde que se anunció, el duelo había sido muy criticado porque decían que el puertorriqueño no era rival para el mexicano y así fue pese a que llegó hasta el final. Los dos habían prometido que noquearían al otro, pero ninguno no pudo lograrlo.

En el combate, el mexicano dominó por completo a Berlanga y en el tercer round lo mandó a la lona con un gancho de izquierda y casi consigue detenerlo, pero se recuperó y pudo seguir. Ambos brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena y al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado por decisión unánime.

Edgar Berlanga resistió los 12 asaltos contra Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

A pesar de que Canelo Álvarez consiguió otra victoria ante un rival de bajo nivel, el tapatío sigue sin reencontrarse con el nocaut. Por ahora el campeón se tomará un descanso y después analizará quién podría ser su próximo rival. Aunque muchos quieren verlo con David Benavídez o Dmitry Bivol, hay rumores de que Terence Crawford sería el siguiente.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

