Reporte: Pelea de Crawford y Canelo es una posibilidad real

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford es una posibilidad muy real y podría realizarse en mayo, según reportó el periodista Sean Zittel.

En The Porter Way Podcast, Zittel explicó que la información la obtuvo de personas que estuvieron en el campamento de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga y, aunque no hay nada confirmado, no le sorprendería que Crawford fuera el siguiente.

“Lo que escuché en Las Vegas esa semana (de la pelea) de personas que obtuvieron buena información en el campamento de Canelo, es que la pelea con Crawford es una posibilidad muy real. En la temporada de Riyadh Season, con PBC, hacer la promoción en conjunto. Aquí el dinero y Turki Alalshikh tiene mucho”, dijo.

“Solo quiero ser claro: estaba compartiendo cosas que recopilé/escuché durante la última semana de pelea de quienes están más cerca de la información que yo. He escuchado que no hay nada confirmado, en absoluto. Dicho esto, no me sorprendería si fuera la próxima (pelea)”, escribió en su cuenta X.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe había descartado que este duelo sucediera y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Después de vencer a Edgar Berlanga en Las Vegas, Alalshikh y Terence Crawford volvieron a desafiar a Canelo Álvarez y, aunque el mexicano no quiso hablar al respecto, es posible que el enfrentamiento suceda muy pronto.

Si el duelo se concreta, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Terence Crawford cree que vencerá a Canelo Álvarez si le da la oportunidad. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

