Toni Kroos revela que primero acordó con el Manchester United antes que Real Madrid

El ex jugador de fútbol profesional y leyenda del Real Madrid y la selección nacional de Alemania, Toni Kroos, reveló en días recientes que en su momento estuvo muy cerca de estampar su firma por el Manchester United de la Premier League de Inglaterra, luego de haber culminado su paso por el Bayern Múnich de la Bundesliga. Esto fue lo que reveló el centrocampista en un episodio del Podcast “Einfach mal luppen” que comparte con su hermano Félix.

En dicho episodio, Kroos explicó que la operación por su contratación por los ‘Diablos Rojos’ del United no se pudo concretar por un cambio en el banquillo del equipo de Manchester: “Antes de firmar por el Real Madrid, lo tenía acordado con el Manchester United”, confirmó Kroos para sorpresa se todos los oyentes.

¡Pudo ser Red Devil! 😱



Toni Kroos estuvo cerca de firmar con Manchester United en 2014, pero la salida de David Moyes del club frenó todo, así lo reveló en Einfach mal luppen.



¿Te hubiera gustado verlo en #LaPremierEnMax? 👀 pic.twitter.com/y2D96KhrpV — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 26, 2024

Gracias a Van Gaal pudo llegar al Real Madrid

“Echaron a David Moyes, con quien todavía estaba sentado en mi sofá en Múnich. Fue muy agradable para él estar sentado en nuestra casa con su esposa. Luego contrataron a Van Gaal y ambos declinamos cortésmente”, explicó el centrocampista alemán.

Gracias a la llegada del director técnico neerlandés, fue que Kroos puso rumbo hacia el Real Madrid, equipo donde marcó un antes y un después, se convirtió en leyenda durante una década defendiendo los colores del club de la Casa Blanca.

Números de Toni Kroos en su etapa en el Real Madrid

Kroos disputó más de 400 partidos para el conjunto merengue y levantó un total de 23 campeonatos, entre ellos cinco Champions League por las que siempre será recordado por toda la afición del mítico estadio Santiago Bernabéu. Al final de la temporada pasada, Kroos tomó la decisión irrefutable de poner punto y final a su carrera.

El alemán colgó los botines conquistando la decimoquinta copa europea, algo que no hubiese sido posible si Moyes no hubiera sido despedido en Old Trafford.

⚠️ Toni Kroos: “El Manchester United despidió a David Moyes cuando estaba negociando por mí con el Bayern. Luego ficharon a Louis van Gaal y ambos decidimos parar el fichaje”. pic.twitter.com/9SNl4fINl7 — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) September 26, 2024

Sigue Leyendo:

Capitán del Toluca apoya la regla de menores

¿El arbitraje favoreció a Luis Ángel Malagón en los penales?

Santiago Giménez busca segunda opinión sobre su lesión