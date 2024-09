Ernesto Valverde alaba a Álex Padilla: “Ha respondido con sobriedad”

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró que está más que satisfecho con el rendimiento que está teniendo el guardameta mexicano Álex Padilla en sus primera temporada con el cuadro vasco en la que también se sumó su reciente primer llamado con la Selección de México.

En una entrevista con FOX Sports México el director técnico español habló sobre el jugador de 20 años que ha dado la cara ante las lesiones de los porteros titulares del cuadro vasco, Unai Simon y más recientemente Julen Agirrezabala lo que le ha abierto la puerta de la titularidad al mexicano.

“Ha respondido con sobriedad, con garantías y para nosotros es algo buenísimo porque necesitamos jugadores así. Esto la ha venido muy bien y a nosotros también”, comentó Valverde sobre Padilla quien ha tenido buenas actuaciones en las oportunidades que le ha tocado defender el arco de Los Leones.

El guardameta mexicano Álex Padilla ha respondido con buenas actuaciones cada oportunidad de jugar que ha recibido esta temporada con el Athletic Club. Crédito: Joan Monfort | AP

El entrenador que tiene pasado con el FC Barcelona también habló sobre la convocatoria que tuvo Álex Padilla a la Selección de México el pasado mes de octubre siendo su primer llamado con el combinado nacional absoluto para los encuentros amistosos ante Nueva Zelanda (3-0) y Canadá (0-0).

“No me sorprende que llamen a mis jugadores (a Selección); me sorprende que no les llamen”, destacó haciendo referencia a Padilla quien es uno de los talentos con los que cuenta Javier Aguirre en El Tri en el que también destacan Luis Malagón, Raúl Rangel, entre otros.

En pleno crecimiento

Ernesto Valverde destacó que Álex Padilla todavía tiene un amplio margen para seguir creciendo como jugador y que va por muy buen camino a convertirse en un gran guardameta tanto con el Athletic Club como con la Selección de México.

Álex Padilla durante lo que fue la concentración con la Selección de México en la pasada doble fecha de partidos que disputaron ante Nueva Zelanda y Canadá. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Es un portero que ha ido creciendo con la responsabilidad de he tenido. Ya en la pretemporada contábamos con él”, destacó el entrenador que ver totalmente normal la evolución que ha tenido el mexicano y su buen desempeño cuando ha sido requerido esta temporada.

“Estos años que viene trabajando con nosotros ha tenido la responsabilidad de salir al campo de titular, de defender la portería en partidos complicados, como contra el FC Barcelona, como el debut en San Mamés y el otro día durante medio tiempo”, recordó sobre el mexicano.

Y es que después de haber comenzado la temporada como titular terminó dejando su puesto a Agirrezabala quien se lastimó durante pleno encuentro ante el Celta de Vigo por lo que tuvo que salir después de los primeros 45 minutos dejando la responsabilidad de jugar a Padilla quien no defraudó.

Sin embargo, en el último encuentro del cuadro vasco esta semana ante la AS Roma por la Europa League el mexicano volvió al banco de suplentes ante la titularidad de Agirrezabala quien se espera que esté en el arco una vez este domingo en el encuentro ante el Sevilla por LaLiga.

