$4,873 de Seguridad Social: primera ronda de pagos de octubre con fecha confirmada

Septiembre está culminando y los beneficiarios del Seguro Social, especialmente los jubilados, ya están ansiosos por saber cuándo recibirán sus pagos en octubre, debido a que la gran mayoría dependen de ese dinero para solventar sus gastos. Los más afortunados (o, en estricto sentido, quienes más ganaron cuando trabajaban) pueden recibir $4,873 dólares.

El próximo 3 de octubre se realizará la primera ronda de pagos de Seguridad Social de este mes, beneficiando a ciertos grupos de destinatarios.

Este pago está destinado a quienes reciben beneficios de jubilación o el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), así como a quienes perciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Además, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 también calificarán para este cheque del 3 de octubre.

Si no perteneces a alguno de estos grupos, deberás esperar más tiempo para recibir tu pago de Seguridad Social. Es importante señalar que los pagos del primer miércoles de octubre no llegarán a las cuentas bancarias de los destinatarios hasta el 9 de octubre de 2024. Así, quienes no cumplen con los criterios mencionados deben estar atentos a las próximas fechas.

Elegibilidad para los pagos del miércoles

Para recibir los pagos de Seguridad Social que se realizan los miércoles, debes cumplir ciertos requisitos. No puedes estar recibiendo SSI ni haber comenzado a recibir beneficios antes de mayo de 1997. Asimismo, es obligatorio haber solicitado y recibido la aprobación para los beneficios. Quienes nunca han solicitado Seguridad Social no pueden calificar.

Lo interesante de este primer pago es que está reservado para aquellos destinatarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Si tu cumpleaños no está en este rango, no te preocupes. Hay dos rondas adicionales de pagos programadas.

La segunda ronda será el 16 de octubre para quienes cumplan años del 11 al 20, y el 23 de octubre para aquellos con cumpleaños del 21 al 31.

Montos de los pagos de Seguridad Social

Los montos de los pagos de Seguridad Social pueden variar considerablemente. Como ya mencionamos, tanto los jubilados como los beneficiarios de SSDI recibirán pagos en las fechas de octubre 3, 9, 16 y 23. Sin embargo, en promedio, los jubilados suelen recibir pagos más altos.

Por ejemplo, un jubilado recibe alrededor de $1,920 dólares, en promedio, según los datos de agosto de 2024. En contraste, los beneficiarios de SSDI reciben un promedio de $1,539 dólares. El pago más alto que se puede recibir en SSDI asciende a $3,822 dólares, siendo también el mayor cheque disponible al alcanzar la Edad de Jubilación Completa.

Es importante destacar que los jubilados pueden recibir hasta $4,873 dólares si cumplen con ciertos requisitos. Estos son haber trabajado al menos 35 años, haber tenido empleos cubiertos por el Seguro Social, haber solicitado beneficios de jubilación y haberlo hecho a los 70 años. Además, es necesario haber alcanzado el base de contribución y beneficios durante esos 35 años.

