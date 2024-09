Galilea Montijo reaccionó a las acusaciones de Mariana Echeverría contra “Hoy”

Hace tan solo unos días que Mariana Echeverría señaló al elenco de conductores del programa “Hoy” por malos tratos luego de su salida de “La Casa de los Famosos México”, y ante la ola de opiniones que desataron sus declaraciones, Galilea Montijo no dudó en lanzar un contundente mensaje con el que no dio cabida a las especulaciones. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La polémica comenzó gracias a las historias de Instagram que la cuarta eliminada de la temporada publicó en donde aseguró que no solo fue “exhibida” en pleno programa en vivo, también aseguró que recibió insultos por parte de una de sus compañeras.

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba pues no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo (…) Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme”, comenzó.

“Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro. Estando todas las personas ahí (…) Yo me enteré después porque ni siquiera la vi. Y me lo aguanté, la humillación que pasé ahí”, sentenció en medio del llanto desde sus redes sociales.

Ante el inminente revuelo que las palabras de Mariana Echeverría causaron, Galilea Montijo, quien es la encargada de llevar la batuta en ambas producciones no pudo evitar responder los cuestionamientos al respecto, aunque con una postura neutral.

Dentro de su encuentro, la tapatía intentó deslindarse de emitir cualquier juicio contra Echeverría, pero esto no evitó que fuera contundente con el mensaje que lanzó haciendo alusión a las acciones y/o declaraciones emitidas dentro del reality por parte de los ex habitantes.

“Yo como conductora de un programa y del otro no voy a decir lo que realmente pienso porque eso yo me lo guardo y nada, no me voy a volver parte de ese circo“, explicó ‘La Gali’.

Bajo esta misma tesitura, instó a los famosos a hacerse responsables de sus actos: “Quien quiera decir que editamos los videos o que editan los videos.. pues no haces caricaturas, lo que dijiste o lo que hiciste ahí está grabado aunque haya edición por cuestiones de producción, pues no les vas a pasar los 24/7 de las 10 semanas“, dijo para finalizar.