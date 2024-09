Maripily Rivera lució despampanante en un enterizo pegadizo

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar, esa es la influencer y empresaria Maripily Rivera. En esta ocasión, su hazaña estuvo relacionada con una sesión de fotos con la que documentó un nuevo acierto en su faceta como empresaria.

Desde sus plataformas digitales, la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” se dio a la tarea de regalar taco de ojo posando de lo más sensual en un modelito sobrio, pero lleno de detalles llamativos.

Hablamos de un conjunto color beige de pantalón acampanado y croptop strapless con una flor oversized en la parte frontal. Estos detalles dentro del modelito no hicieron más que evidenciar su cuerpo torneado y cinturita de ‘avispa’.

A través de una etiqueta, la puertorriqueña dejó saber a su público que el look que portó fue cortesía de la boutique Oh La La: “Y ya tempranito en la mañana para mis reuniones de negocios así con mi look de @oh_lala_boutique. Nuevo proyecto pronto, seguimos facturando”, indicó en su post.

Sin embargo, esta no fue la única publicación durante el día con la que Maripily Rivera dio de qué hablar entre su comunidad digital. Y es que unas horas después de su reunión, la famosa decidió disfrutar del atardecer desde el balcón de su habitación que le otorga una vista despampanante del mar.

“Estos son los momentos que yo no cambio por nada del mundo”, se le escucha decir en el audiovisual donde se le ve portar un conjunto de lencería amarilla mientras reposa en su terraza.

Maripily Rivera acompañó este post con un breve, pero contundente mensaje con el que expresó su cariño a los fans que la han acompañado a lo largo de su camino: “Amando la tranquilidad de mi hogar. Soy bendecida y agradecida con todo el amor de ustedes siempre mis fans”, se lee.