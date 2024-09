Red Bull interesado en mantener vínculo con Daniel Ricciardo en la Fórmula 1

Helmut Marko, una de las principales figuras de importancia y relevancia en las altas oficinas de Red Bull Racing, ha dicho que el equipo está bastante interesado en retener al piloto australiano, Daniel Ricciardo en algún papel luego de su salida de la Fórmula 1.

¿Más tiempo juntos Ricciardo y Red Bull?

En declaraciones al medio especializado Motorsport.com, el asesor de Red Bull, Marko, comentó que el equipo está bastante interesado en mantener al australiano en su equipo de una forma u otra: “Hemos tenido una conversación y está claro que estamos interesados”, dijo el austriaco. “Es uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1, especialmente en Estados Unidos”.

“Pero quiere tiempo para considerar todo su futuro. No creo que entre en ninguna otra categoría de competición. Y, por otro lado, si ya no compite activamente, ¿seguirá queriendo estas actividades de relaciones públicas? Ricciardo también tiene mucho dinero en el banco y yo diría que es una decisión de vida para él decidir cómo quiere dar forma a su vida futura”.

El jueves pasado, Ricciardo fue sustituido oficialmente en el equipo B de Red Bull, RB, por el piloto reserva Liam Lawson. El joven Lawson será el compañero del japonés Yuki Tsunoda a partir del Gran Premio de los Estados Unidos en la ciudad de Austin, y hasta el final de temporada, en tanto que Red Bull se encuentra barajando sus opciones para su alineación de pilotos a largo plazo en el equipo principal donde hacen vida Max Verstappen y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Ricciardo no piensa negociar sobre un punto

Ricciardo ha dejado en claro que a sus 35 años de edad, no le pasa por la cabeza volver a ser piloto de reserva, como lo fue en su momento a principios de 2023 o luchar por un lugar en un equipo de baja gama. “No”, dijo sobre la perspectiva de volver a ser reserva. “Obviamente, el año pasado tenía mucho sentido mantener un pie en la puerta y el panorama general era tratar de volver a Red Bull. Creo que si volviera a hacerlo… No voy a reiniciar mi carrera. También tengo 35 años y sigo mostrando el ritmo que he tenido a lo largo de los años, pero obviamente ha sido evidente que me ha costado más mostrarlo cada fin de semana”.

“Definitivamente me resultaba más fácil a los 25 que a los 35, pero también es posible que la competencia sea cada vez mayor. Estoy contento de haber podido hacerlo alguna vez y de haber sido muy divertido. Y también quiero dejar este deporte con buenos recuerdos y que no se convierta en una rutina en la que estoy en la Q1 cada fin de semana. Eso, obviamente, no es divertido”.

