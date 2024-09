Exentrenador critica a Edgar Berlanga por celebrar derrota con Canelo

Andre Rozier, exentrenador de Edgar Berlanga, criticó al peleador puertorriqueño por celebrar que se quedó corto y no pudo destronar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 14 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Rozier cree que Berlanga no tiene motivos para estar contento después de su actuación frente a Canelo Álvarez porque no aprovechó su ventaja en tamaño para intentar vencerlo.

“Estuvo usando mejor su jab de lo que lo hacía en el pasado, y eso es algo bueno. Lo que no me gustó es que peleará para atrás, que se replegara. Él era el tipo más grande físicamente. Tenía que haber enfatizado su diferencia de tamaño, haber sido más físico, empujarlo”, dijo.

Edgar Berlanga estaba muy feliz por llegar al final con Canelo Álvarez. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“A veces tienes que hacer una pelea se convierta en una pelea de perros para ganarla. Mucha gente me pregunta lo que pienso de esa actuación contra el Canelo. No voy a criticarlo o a humillarlo, pero no puedes celebrar que te quedaste corto y eso es algo que no te puede suceder, realmente”, concluyó.

Antes de la pelea, Edgar Berlanga y Canelo Álvarez aseguraron que noquearían al otro, pero ninguno pudo lograrlo. El mexicano comenzó dominando las acciones y en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda. Casi consigue detenerlo, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Ambos peleadores brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas y, para sorpresa de todos, Berlanga aguantó los 12 rounds. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por amplia decisión unánime 117-110, 118-109 y 118-109.

Después del combate, el puertorriqueño lamentó no haber presionado más con sus golpes a Canelo Álvarez, pero reconoció que dio una gran pelea. “Creo que debí tirar más combinaciones. Hay muchas cosas que debí haber hecho y no hice”, dijo en la conferencia de prensa posterior a su derrota.

Edgar Berlanga cayó en el tercer asalto tras comerse la finta de Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar a Canelo Álvarez y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

