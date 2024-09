Horóscopo: semana del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2024

En esta semana marcada por la transición de septiembre a octubre 2024, el horóscopo le dice a cada signo qué esperar en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Suelta amarras con el pasado y se afirma. Si no lo contradicen estará a gusto con la familia. Inicia una amistad o romance.

DINERO: Frente a trámites engorrosos tendrá una asombrosa capacidad para resolver. No podrán seguirle el ritmo.

CLAVE DE LA SEMANA: Estos son tiempos duros pero usted no baje los brazos

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Enfrenta situaciones de riesgo para el bienestar emocional. Unido como nunca a su pareja. El peso de la rutina no los afectará.

DINERO: Crece en su profesión. Sin embargo, un exceso de entusiasmo es contraproducente. Haga buen uso de la suerte.

CLAVE DE LA SEMANA: Hará lo que alguna vez soñó y en el pasado no pudo.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: A medio camino entre razón y corazón. Así como el deseo puede nacer de la nada, puede morir si no se alimenta. Con cuidado.

DINERO: Elegirá lo mejor para su progreso profesional y estabilidad material. Sea generoso con parientes y amigos.

CLAVE DE LA SEMANA: Ante gente desubicada ensaye una respuesta madura.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Reencuentros que ayudan a dejar atrás viejos dolores. Muy acompañado, con ganas de compartir momentos con todo el grupo familiar.

DINERO: Etapa de frenarse para evaluar sus elecciones. Si desea corregir el rumbo, está aún a tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje para mañana las tareas rutinarias de hoy.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Camino a una estrecha unión. Si es ambiguo, la otra persona no sabrá a qué atenerse. Blanquee sentimientos.

DINERO: En plan de realizarse y no solo de ganar dinero. Si no está conforme con su ocupación actual, de un giro.

CLAVE DE LA SEMANA: En tiempos tormentosos la objetividad será su mejor recurso.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Un amor para toda la vida se construye… ¡día a día! Así que no huya hoy de los compromisos. Lo bueno no siempre es perfecto.

DINERO: Supera un escollo gracias a un ágil cambio de timón. Con actitud de campeón sabrá hacer las alianzas adecuadas.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque la realidad le pese, apueste a los sueños.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Amores complicados. Al decidir consulte con un amigo. Conviene aceptar los defectos de quien ama si pretende mantener la relación.

DINERO: Supera problemas financieros gracias a que es infinitamente más fuerte que en el pasado. Hágase respetar.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿No comparten su opinión? Defiéndala pero con una sonrisa.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Espléndido, con el regalo de un romance en flor. Si alguien está triste o irritable usted será un bálsamo reparador en su vida.

DINERO: Todo empieza a encaminarse. Será preciso equilibrar su postura, ni demasiado conservadora ni tan osada.

CLAVE DE LA SEMANA: Descarte de su haber lo que perdió vigencia.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Pone sus emociones en piloto automático. Sincérese con quienes respeten sus estados. Buen vínculo con familia y amigos del corazón.

DINERO: Sin cambio de rumbo ni fluctuaciones o sea que bastante desconectado de su naturaleza sagitariana. Haga planes.

CLAVE DE LA SEMANA: Dese un tiempo prudente para salir de la agitación.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Cariño y comprensión ayudarán a quebrar las resistencias de quien le gusta. Estará algo encerrado en su propio mundo.

DINERO: No tome decisiones impulsivas. Al menos no preste demasiado dinero ni se embarque en empresas inseguras.

CLAVE DE LA SEMANA: Cumpla con los compromisos en tiempo y forma.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Los demás lo escuchan pero no lo dejan decidir. Si los proyectos son conjuntos impóngase. Si son individuales, ni pregunte.

DINERO: Con pocas novedades y muchas energías. Período adecuado para invertir en formación y en nueva tecnología.

CLAVE DE LA SEMANA: La formalidad no va con su carácter. Sea espontáneo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Se estrechan lazos y usted es un buen puente para reconciliaciones familiares y reencuentros. Divinos momentos de ternura.

DINERO: Desafíos. Ante un paso importante por dar haga lo que en el momento le parezca lo adecuado. No fallará.

CLAVE DE LA SEMANA: Inteligencia es en parte adaptación. Sea realista.

