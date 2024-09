Lewis Hamilton reveló sufrir de depresión desde los 13 años

El piloto británico y 7 veces campeón del mundo en la Fórmula 1, además de ser el dueño absoluto de la mayoría de los récords históricos del campeonato, Lewis Hamilton, reveló recientemente que sufre depresión desde que era un adolescente, cuando era víctima de acoso escolar, a lo que se unía la presión que sufría por las carreras y todo lo que envuelve la competición de las mismas y del mundo de los motores.

Hablando con el corazón abierto

En reciente entrevista que fue concedida al diario inglés, Sunday Times, el piloto que actualmente hace vida con la escudería de Mercedes, afirmó que los problemas de salud mental que sufre, vienen desde que era muy joven: “Cuando tenía 20 años, pasé por algunas fases muy difíciles. He sufrido con mi salud mental durante toda mi vida”.

“Depresión”, dejó en claro Hamilton para ponerle un nombre a su situación y seguir hablando de la misma de la siguiente manera: “Desde muy joven, cuando tenía unos 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y las dificultades en la escuela. El acoso escolar. No tenía a nadie con quien hablar”.

Una luz entre tanta oscuridad

Una de las maneras en las que Lewis Hamilton pudo encontrar un equilibrio para poder hacer frente a esta situación, fue a través de la meditación, algo que lo ha ayudado muchísimo a través de los años: “Al principio sufría para calmar mi mente”, dijo. “Pero es una gran manera de entrar en contacto conmigo mismo, con mis sentimientos internos, y entender lo que puedo hacer”.

A pesar de ello, Hamilton dice que sólo ha tenido una sesión de asesoramiento una vez, pero lamentablemente no encontró una solución. Sin embargo, no pierde esperanza en conseguir a una persona que pueda colaborar mucho más en su mejora: “Hablé con una mujer hace años, pero no me ayudó mucho. Me gustaría encontrar a alguien hoy”, concluyó el piloto inglés.

Hamilton en la Fórmula 1

Hamilton hizo su arribo a la Fórmula 1 en la temporada del año 2007 a los 22 años de edad como piloto de la escudería McLaren y fue un contendiente principal al campeonato esa misma temporada, y en 2008 pudo hacerse con el primero de sus siete campeonatos del mundo de pilotos. Para la campaña del año 2025 estará afrontando un nuevo reto en su carrera; defender los colores de Ferrari, equipo con el que aspira a volver a ser campeón del mundo y de manera contundente.

