Cristiano Ronaldo y una llamativa confesión: “Ya no me importa si soy el mejor o no”

El delantero leyenda portugués, Cristiano Ronaldo, continúa insistiendo en que está totalmente enfocado en ser el jugador perfecto del equipo en el Al Nassr de la Saudi Pro League, en lugar de coleccionar más galardones individuales en lo que sería la etapa final de su carrera como jugador profesional.

A sus 39 años de edad, el ganador del Balón de Oro en 5 ocasiones, marcó el lunes en la victoria de 2 goles por 1 del Al Nassr sobre el Al Rayyan qatarí, en duelo del Grupo B de la Liga de Campeones de la AFC. Esta fue la cuarta victoria consecutiva del equipo liderado por CR7 en todas las competiciones, y la llegada del nuevo entrenador Stefano Pioli le ha sentado bastante bien al equipo sin lugar a dudas.

Un cambio de mentalidad: Disfrutar y ayudar

“Fue un partido fuerte y difícil, como todos los de la Liga de Campeones asiática, pero lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara ocasiones fáciles”, declaró Ronaldo en rueda de prensa post partido.

“Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”, dijo el también denominado ‘El Bicho’.

“Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar”, añadió el ex jugador del Real Madrid, Juventus, Manchester United y también Sporting Lisboa.

Más y más premios para el delantero

Ronaldo se convirtió el pasado mes de mayo en el máximo anotador en una sola temporada de la Saudi Pro League con un total de 35 goles conseguidos. El capitán de la selección nacional de Portugal también consiguió anotar el gol número 901 de su carrera en la victoria por 2-1 contra el combinado nacional de Escocia en la Nations League el mes pasado.

“Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que hoy (por ayer) es su cumpleaños”, añadió el hombre que se encuentra actualmente en la carrera por conseguir anotar mil tantos en su carrera profesional, y al nivel que se encuentra ahora mismo, pareciera que es cuestión de tiempo para que lo consiga.

Sigue Leyendo:

La fuerte discusión entre Vinícius y Koke “Yo he ganado 2 Champions, tu has perdido 2”

El “Tuca” Ferretti criticó el próximo rival de México

Frenkie De Jong regresa a la acción luego de 5 meses fuera por lesión