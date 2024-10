Descubre cuáles son los teléfonos que se quedarán sin WhatsApp a partir de 2025

Cada año, WhatsApp actualiza sus requisitos para seguir funcionando en diferentes dispositivos móviles. A partir de febrero de 2025, varios teléfonos, incluyendo algunos modelos de iPhone, quedarán sin soporte, lo que hace de este fin de año un buen momento para considerar renovar tu smartphone si el tuyo se verá afectado.

Mantenerse actualizado no solo garantiza el acceso continuo a esta popular aplicación de mensajería, sino que también mejora la experiencia con funciones más seguras y ágiles.

Teléfonos que perderán acceso a WhatsApp en 2025

El principal motivo por el cual WhatsApp deja de funcionar en ciertos dispositivos es que las actualizaciones del sistema operativo ya no pueden soportar las nuevas características de la app. Los modelos de iPhone que se verán afectados incluyen el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, lanzados entre 2013 y 2014. Estos dispositivos, si bien fueron muy populares, ya no cumplen con los requisitos mínimos de iOS para las futuras actualizaciones de WhatsApp.

La decisión de Meta, la empresa detrás de WhatsApp, de discontinuar el soporte para estos dispositivos se basa en la necesidad de mantener una plataforma robusta que pueda soportar nuevas funciones como reacciones en los estados y mejoras en la seguridad, como el cifrado de extremo a extremo. Estas características demandan más poder de procesamiento y versiones recientes del sistema operativo.

Si posees uno de estos modelos, es probable que, aunque aún puedas utilizar WhatsApp por un tiempo, eventualmente la aplicación comenzará a presentar fallos, como la imposibilidad de actualizarla o la pérdida de funciones clave. La recomendación más lógica es considerar la compra de un dispositivo más reciente que pueda garantizarte la compatibilidad con esta y otras aplicaciones en el futuro.

Momento ideal para renovar tu smartphone

Con el fin de año acercándose, este puede ser el momento perfecto para actualizar tu teléfono, asegurándote no solo de que podrás seguir utilizando WhatsApp, sino también de disfrutar de las ventajas de un equipo más moderno.

Las empresas tecnológicas suelen lanzar nuevos modelos durante la segunda mitad del año, lo que abre la puerta a opciones de última generación con características innovadoras. Al adquirir un nuevo dispositivo, no solo estarás al día con las actualizaciones de software, sino que también te beneficiarás de mejoras en la cámara, duración de la batería y velocidad de procesamiento.

Además, con la temporada navideña en puerta, es común que haya ofertas y descuentos en muchos dispositivos, por lo que podrías encontrar el smartphone ideal para ti a un precio más accesible. Al invertir en un nuevo equipo, te aseguras de no quedarte atrás en cuanto a las funciones más recientes de WhatsApp, como la capacidad de realizar videollamadas grupales mejoradas o enviar archivos de mayor tamaño.

Si estás en el mercado para un nuevo teléfono, hay varias marcas que destacan por su rendimiento y durabilidad, como el iPhone 16, los nuevos modelos de Samsung Galaxy, o los Google Pixel. Estas marcas ofrecen dispositivos que se actualizan con frecuencia y garantizan soporte durante varios años, lo que te permitirá disfrutar de WhatsApp y otras aplicaciones sin interrupciones por un buen tiempo.

Sigue leyendo:

– Qué es el “modo compañero” de WhatsApp y cómo puedes activarlo rápidamente

– Actualización de WhatsApp permitirá que no tengas que compartir tu número de teléfono

– Cómo detectar las estafas de ofertas de empleo en WhatsApp y qué hacer para evitarlas