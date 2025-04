Mascherano busca inspirarse en remontada histórica del Barça para motivar al Inter Miami

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, recurrió a uno de los momentos más icónicos en la historia del fútbol para motivar a su equipo de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup: la recordada remontada 6-1 del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la Champions League 2017.

El técnico argentino, que compartió aquella gesta con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, hoy todos parte del plantel de Inter Miami, aseguró que ese partido es prueba de que “nada es imposible” en el fútbol.

“Esa noche aprendí que nada es imposible y que en el fútbol todo puede pasar (…). Hasta que el árbitro no pita el final, todo puede pasar”, afirmó Mascherano en rueda de prensa.

Inter Miami apela al espíritu de la épica para revertir el 2-0

El conjunto dirigido por Mascherano buscará remontar un marcador adverso de 2-0 ante los Vancouver Whitecaps este miércoles, en un duelo decisivo en casa que definirá quién accede a la gran final del torneo continental.

“Tengo aquí cuatro compañeros de aquel momento. Messi, Suárez, Busquets y Alba vivieron conmigo esa remontada y ellos mejor que nadie pueden transmitirle eso al grupo. Todo depende de cuánto creemos en nosotros mismos, y yo creo más que nadie”, agregó el estratega.

El Inter Miami ya conoce de remontadas exitosas en esta edición del torneo: en cuartos de final, cayó 1-0 en la ida ante LAFC, pero revirtió la serie con un 3-1 en la vuelta, liderado por un brillante doblete de Lionel Messi.

Mascherano mantiene la fe en su proyecto

A pesar de la derrota en la ida, Mascherano reafirmó su compromiso con el equipo y su confianza en el proceso de trabajo que ha liderado desde hace cuatro meses.

“Una derrota o dos no me van a cambiar la perspectiva. Esto de pegar volantazos no va conmigo. Creo en lo que venimos haciendo y entrenando”, afirmó.

Con un enfoque claro y un vestuario lleno de experiencia en partidos decisivos, el Inter Miami buscará una nueva hazaña que lo coloque en la final de la Concacaf Champions Cup, donde podría enfrentar al ganador del cruce mexicano entre Tigres UANL y Cruz Azul (empate 1-1 en la ida).