Ryan García quiere pelear con Crawford: “Te daría una paliza”

Ryan García expresó que le encantaría pelear con Terence Crawford, campeón el de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y aseguró que le daría una paliza.

En sus redes sociales, García indicó que si Crawford acepta la pelea le dará el mayor pago de su carrera, pero no cree que Bud lo enfrente porque solo está empeñado en conseguir el duelo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“En cuanto a Bud Crawford, ya lo llamé. Creo que solo quiere pelear con Canelo Álvarez, pero no creo que eso vaya a suceder. Me encantaría pelear con Bud Crawford. No creo que sea tan bueno como la gente dice, lo digo públicamente y lo digo en vivo ahora mismo. Si Bud está escuchando, ‘me encantaría pelear contigo. Siento que literalmente te daría una paliza’”, dijo.

Terence Crawford es campeón interino de 154 libras de la OMB. Crédito: John Locher | AP

“Yo pelearía con él. Esa es la diferencia. Yo pelearía con él. Ustedes podrían ver a Ryan García en el ring con Bud Crawford. No puedo hablar por otros peleadores. No sé si Tank pelearía con Bud Crawford, pero sé que yo lo haría. Pelearía con Bud Crawford con orgullo y daría todo lo que tengo. Si no lo quiere, no es mi culpa. No es atractivo. No aporta nada. Es aburrido, pero probablemente le daría la paga más grande de su carrera si acepta la pelea”, concluyó.

Aunque la pelea entre Terence Crawford y Ryan García podría ser factible, el californiano se encuentra suspendido por dopaje y podrá subir al ring a partir de abril de 2025. Esto sería un gran obstáculo porque Bud acaba de cumplir 37 años y está al final de su carrera.

Por eso, el campeón indiscutido de dos divisiones de peso quiere pelear con Canelo Álvarez en el peso supermediano, ya que quiere retirarse a lo grande y recibiendo una gran cantidad de dinero. Además, existe una posibilidad muy real de que este combate suceda en mayo, según un reporte del periodista Sean Zittel.

Canelo Álvarez podría considerar a Terence Crawford para el 2025. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 26 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

