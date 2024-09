Ryan García dice que demanda de Haney es para sacarle dinero

Ryan García aseguró que la demanda que le impuso Devin Haney por cargos de agresión, fraude e incumplimiento de contrato tras su pelea en abril, es solo es una estrategia para sacarle más dinero.

En varias publicaciones en su cuenta en X, García indicó que Haney lo está demandando porque le dio una paliza en el ring y dejó claro que en los tribunales los hará quedar como estúpidos y sufrirán una nueva derrota.

“Es una forma de sacar dinero. Lo que está haciendo le permitirá conseguir más dinero. No sé por qué lo está alargando. Va a recibir dos derrotas. Una en el tribunal y otra en el ring. Le estaba llorando a Eddie Hearn: ‘No me des ninguna entrada’. Digamos que se quedan con todo mi dinero en la demanda. Eso no me va a hacer daño. Nada de esto me va a detener. No puedo esperar al juicio para hacerlos quedar como estúpidos”, dijo.

Devin Haney fue derrotado por Ryan García, pero su récord fue restaurado tras la polémica de dopaje. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Cada vez que quería golpearlo, podía hacerlo. Cuando lo atacaba, era como, ‘boom, boom, boom’. No le voy a dar una revancha después de esto. Después de la demanda y todas las cosas raras. No me importa si es gay. Simplemente admítelo. Está siendo muy vergonzoso para él. Estoy pensando en pelear en Dubai o Tokio. Realmente no sé de qué se trata la demanda. Supuestamente me están demandando por agresión. En todo caso, me golpeó en el Empire State Building”, agregó.

En la pelea con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano (que llegó tres libras por encima) expresó que planeó todo y terminó venciendo a The Dream con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Poco después, el estadounidense afirmó que demandaría a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la disputa entre ambos. Haney se tomó un descanso y fue nombrado campeón en receso por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero está de vuelta al gimnasio y planea regresar pronto al ring.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 24 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

