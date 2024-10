Bank of America anuncia que interrupción de sus servicios está casi resuelta

Este miércoles, los clientes de Bank of America vivieron una jornada de caos tras decenas de reportes por fallas para acceder a sus cuentas bancarias en varios estados del país. Con el paso de las horas, el servicio poco a poco se ha restablecido parcialmente.

De acuerdo a datos de distintas fuentes, los clientes no podían acceder a los servicios en línea ni verificar el saldo de sus cuentas, tras varios intentos incluso, en algunos casos, se reportaron cuentas sin fondos.

Con el paso de las horas y tras reconocer las fallas, Bank of America dijo que: ” Algunos clientes están experimentando problemas para acceder a sus cuentas y a la información de sus saldos. Estos inconvenientes se están abordando y se han resuelto en gran medida. Rogamos disculpen las molestias”.https://twitter.com/senatorrennick_/status/1841587840561643549

Según testimonios, en la aplicación del banco, se mostraban mensajes indicando que “Las cuentas no están disponibles temporalmente”.

Según Downdetector, la plataforma digital en línea que proporciona a los usuarios información en tiempo real sobre el estado actual de varios servicios, el 57% de los usuarios reportaron problemas con el servicio de banca en línea, mientras que el 42% enfrentaron dificultades con la aplicación móvil.

Hasta el momento, Bank of America no ha especificado qué causó el problema y tampoco está claro cuándo todos los sistemas volverán a funcionar con normalidad.

Además, se evidenció que el problema no es el mismo en todos los clientes, algunos no pueden iniciar sesión y los que logran ingresar no permiten ver el saldo o aparece en ceros.

Esta nueva falla se presenta a unos meses de que una actualización de seguridad por parte de la empresa Crowdstrike desencadenó una serie de problemas técnicos a nivel mundial, afectando los sistemas de Microsoft.

Dichos fallos impactaron el julio pasado a diversos sectores como aerolíneas, aeropuertos, sistemas de pago, salud y medios de comunicación. En el caso del sector financiero, se reportaron problemas con VISA, principalmente en pagos y funcionamiento del sitio web, además de problemas en TD Bank, Bank of America, Chase y Wells Fargo.

