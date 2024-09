Bank of America le pagará más a sus empleados: este es el nuevo monto de salario mínimo

Hace unos días, Bank of America anunció un aumento significativo en su salario mínimo por hora en los Estados Unidos. A partir de octubre, el nuevo salario mínimo será de $24 dólares por hora, un importante paso hacia el objetivo de alcanzar $25 dólares por hora para 2025. Este incremento impactará tanto a los empleados a tiempo completo como a los de medio tiempo en todo el país.

Este ajuste marca un cambio importante en la política salarial del banco. En los últimos siete años, Bank of America ha elevado su salario mínimo desde $15 por hora en 2017 hasta $24 por hora en 2024. Con esta subida, el salario anualizado para los empleados a tiempo completo alcanzará casi los $50,000 dólares, lo que representa un incremento de cerca de $20,000 dólares en comparación con 2017.

Este cambio refleja el compromiso del banco con mejorar las condiciones salariales y consolidarse como líder en el mercado laboral estadounidense.

“Proporcionar un salario mínimo competitivo es fundamental para ser un gran lugar para trabajar. Me enorgullece que Bank of America esté liderando con el ejemplo”, comentó Sheri Bronstein, directora de recursos humanos del banco.

Este nuevo salario mínimo está dirigido a empleados en roles de atención al cliente, como cajeros y personal de centros de llamadas.

Beneficios y Recompensas Adicionales

El aumento en el salario mínimo es solo una parte del enfoque de Bank of America para ofrecer un entorno laboral atractivo. Además de los incrementos salariales, el 97% de los empleados del banco han recibido premios adicionales más allá de la compensación regular. Estos premios se otorgan en forma de acciones restringidas de Bank of America, y desde el inicio del programa en 2017, se han otorgado más de $4.8 mil millones dólares.

Los beneficios ofrecidos por el banco van más allá del salario y los premios. Entre ellos se incluyen:

16 semanas de licencia parental remunerada : un beneficio que ayuda a los empleados a equilibrar la vida laboral y familiar.

: un beneficio que ayuda a los empleados a equilibrar la vida laboral y familiar. Un programa de sabáticos : permite a los empleados tomar un tiempo libre extendido para renovarse y desarrollar nuevas habilidades.

: permite a los empleados tomar un tiempo libre extendido para renovarse y desarrollar nuevas habilidades. Apoyo personalizado para eventos de vida críticos: a través del equipo de Servicios para Eventos de Vida, el banco ofrece asistencia en momentos importantes.

Bank of America también se enfoca en el desarrollo profesional de sus empleados. La empresa cuenta con The Academy at Bank of America, una organización premiada que proporciona capacitación, educación y desarrollo profesional. Esta academia no solo ayuda a los empleados a mejorar sus habilidades y avanzar en sus carreras, sino que también ofrece educación gratuita a individuos en comunidades locales para fomentar el crecimiento profesional.

Con más de 212,000 empleados, Bank of America, el segundo banco más grande de EE.UU. Después de JPMorgan Chase, continúa expandiéndose. Los interesados en formar parte del equipo pueden consultar las vacantes disponibles a través del sitio oficial del banco, donde se publican las oportunidades de empleo en diversas áreas.

También te puede interesar: