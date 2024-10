Bernard Hopkins quiere que Ryan García pelee con Shakur Stevenson

Bernard Hopkins, socio de Golden Boy Promotions, expresó que le gustaría que Ryan García pelee con Shakur Stevenson en la primera mitad del 2025 cuando le sea levantada la sanción de un año por dopaje.

En declaraciones a la prensa durante la presentación de “Latino Nigth”, Hopkins explicó que la idea sería que García y Stevenson se enfrenten en un peso pactado entre 135 y 143 libras, pero no tiene certeza de que esto pueda suceder.

“Puedo decirles contra quién creo que él (Ryan) debería pelear cuando llegue el momento. ¿Quieren saberlo? Pensé que todos me lo iban a preguntar, pero parece que no vamos a llegar a ese punto. Shakur. Me gustaría verlo pelear con Shakur. No hay ventajas. Shakur ha estado sentado en un estanque pescando, ¿no?”, dijo.

Shakur Stevenson volverá a la acción a principios de 2025 igual que Ryan García. Crédito: John Locher | AP

“Shakur no ha estado activo, ¿cierto? Para cuando Ryan esté listo, eso debería suceder, y no lo sé con certeza. Puedo estar equivocado. Debería haber un tiempo de recuperación entre ahora y entonces para Shakur, ¿cierto? Siempre y cuando se mantenga saludable. De entrada, no hay ventajas. ¿Estás de acuerdo? No hay ventajas en cuanto a estar activo para ambos peleadores”, agregó.

Shakur Stevenson y Ryan García se encuentran fuera de acción por distintas razones. El campeón estadounidense sufrió una lesión en la mano a principios de septiembre cuando se preparaba para su pelea con Joe Cordina y se espera que regrese al ring a principios de 2025, pero ante William ‘Camarón’ Zepeda.

King Ry, en cambio, fue suspendido por un año tras dar positivo por Ostarina, sustancia prohibida que mejora el rendimiento, en dos pruebas antes del duelo con Devin Haney el pasado mes de abril. El californiano había derrotado a The Dream con una actuación dominante, pero el resultado se cambió a no contest por lo sucedido.

Como ambos volverán a estar listos para pelear la primera mitad del 2025 es probable que esta pelea pueda suceder, pero habrá que esperar porque Stevenson y García tienen diferentes planes para su regreso.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 26 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Artem Harutyunyan por decisión unánime en una pelea donde volvió a ser abucheado por su estilo aburrido de pelear. El estadounidense posee récord de 21 triunfos, 10 por la vía rápida, y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Ryan García dice que demanda de Haney es para sacarle dinero

· Devin Haney demanda a Ryan García por agresión y fraude

· Ryan García descarta revancha con Haney: “Que viva con la pesadilla”