Christina Aguilera enfrenta críticas por su delgadez y despierta preocupación entre sus fans

Christina Aguilera ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por su figura.

La cantante de 43 años publicó un video en su cuenta de Instagram que ha generado preocupación entre sus seguidores debido a su visible pérdida de peso. Aunque siempre ha sido una artista que experimenta con su imagen, este cambio reciente ha despertado especulaciones y comentarios sobre su salud.

Aguilera visitó el gimnasio Barry’s en West Hollywood para celebrar el 25 aniversario de su álbum debut homónimo, y aprovechar la ocasión para promocionar un batido llamado Genie in a Blender. En el video que compartió, aparece luciendo un enterizo negro ajustado y botas de cuero, lo que dejó en evidencia su nueva y delgada figura.

Sus fans tienen sospechas del uso de medicamentos para la perdida de peso

Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar sobre su cambio físico. También se ha hablado sobre el posible uso de Ozempic, un medicamento para la diabetes que ha ganado popularidad en Hollywood por su efecto secundario de pérdida de peso.

Algunos usuarios expresaron su inquietud en la sección de comentarios de Instagram, sugiriendo que su pérdida de peso no era producto del ejercicio, sino de dietas extremas que algunas celebridades han estado siguiendo. “No creo que ella haga ejercicio. Simplemente no come”, escribió uno de los usuarios, mientras que otro mencionó: “Su delgadez no parece ser saludable”.

¿Cuándo comenzaron los rumores?

Estos rumores comenzaron en mayo, cuando Aguilera se presentó en un festival en Ciudad de México con una apariencia mucho más delgada.

Aunque ha rechazado abiertamente las especulaciones, en agosto, durante una entrevista con Glamour, afirmó que ya no le importan las opiniones ajenas.

“Ahora soy tan madura que no me importa nada tu opinión. No voy a aceptarla”, dijo la intérprete.

Hasta el momento, Christina Aguilera no ha hecho comentarios públicos sobre su reciente cambio físico, pero sus seguidores continúan debatiendo si su delgadez es una decisión personal o resultado de las presiones de la industria.

