Coalición de organizaciones de migrantes apoya a Kamala Harris, pero presiona por reforma migratoria

Una coalición de 13 organizaciones civiles que trabajan con inmigrantes en distintos frentes a nivel nacional reveló su apoyo formal a la candidatura presidencial de Kamala Harris y, a pregunta expresa de este diario, reconocen que presionarán por una reforma migratoria.

“Como senadora de California, [Kamala Harris] apoyó absolutamente una reforma migratoria integral, pero también un camino hacia la ciudadanía para los soñadores a través de la Ley DREAM. Votó a favor”, recordó Angelica Salas, presidenta de la junta directive de la coalición FIRM Action y presidenta de CHIRLA Action Fund. “Tanto en su plataforma, como cuando anunció su presidencia y la aceptación de la nominación en Chicago, dijo que estaba a favor de un camino hacia la ciudadanía. Por lo tanto, nos aseguraremos absolutamente de que este sea un proyecto de ley que se presente”.

La pregunta a las organizaciones se dio en el contexto de que, hasta el momento, si bien la vicepresidenta Harris ha hablado de un camino a la ciudadanía para inmigrantes, el único proyecto de ley que ha dicho que buscará retornar al Congreso, si gana el 5 de noviembre, será la ley bipartidista de seguridad en la frontera.

Esa ley negociada incluso con el gobierno del presidente Joe Biden se enfoca en reforzar la vigilancia en la frontera, incluso en endurecer los procesos de petición de asilo –como lo reportó este diario–, pero no contempla un camino a la ciudadanía.

Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera Action en Wisconsin, recordó que hubo un intento de avanzar con el proyecto de reforma migratoria del presidente Biden, presentado en enero del 2021.

Por lo que las organizaciones que ahora respaldan abiertamente la candidatura de la vicepresidenta mantendrán la misma petición para proteger a millones de inmigrantes, incluidos Dreamers.

Neuman-Ortiz reconció que, sin un Congreso dispuesto a avanzar, el Poder Ejecutivo no puede implementar cambios de fondo, aunque tiene opciones.

“Queremos asegurarnos de que lo que se puede hacer si no hay un Congreso con el qué trabajar, pero que también haya una acción ejecutiva fuerte que pueda abordar especialmente las necesidades de la gente que ha estado aquí durante tantos años”, expuso.

Gustavo Torres, presidente de la junta directiva de CASA in Action en Maryland, destacó que el respaldo de la coalición FIRM Action es justamente por la disposición que la vicepresidenta Harris tendría en avanzar con una reforma migratoria.

“Esa es la razón por la que apoyamos a la vicepresidenta Harris, porque vamos a luchar por la reforma migratoria”, expuso. “Hemos estado haciendo esto durante los últimos 30 años y vamos a lograrlo. Pero no solo eso, creo que es muy importante que ella y todos nosotros nos aseguremos de aclarar el historial sobre la contribución del inmigrante”.

La demonización de inmigrantes

Torres criticó a los republicanos por su mensaje contra inmigrantes, al considerar que se les acusa de todos los males de Estados Unidos.

“Los republicanos están actuando de la manera en que están atacando a la comunidad inmigrante, acusándonos de todo lo que pasó al frente de este país. Esto es totalmente inaceptable”, expuso. “La contribución que estamos haciendo a esta gran nación es increíble. En todos los aspectos. Desde las contribuciones económicas y culturales hasta las políticas, es muy importante que sepamos aprobar la reforma migratoria, pero también estamos trabajando para cambiar la narrativa. La forma en que estos líderes republicanos están atacando a nuestra comunidad y demonizando a nuestras familias”.

La coalición de organización se completa con Action NC-North Carolina, Make the Road Action (Pennsylvania, New York y Nevada), Workers Defense Action Fund (Texas), Michigan United Action, Somos Acción (New Mexico), PCUN (Accion Politica PCUNista) en Oregon, PLAN Action (Nevada), TIRRC Votes (Tennesse), Unidos MN (Minnesota) y Maine People’s Alliance.

“Respaldamos a Kamala Harris y al equipo de Walz, para presidenta y vicepresidente”, dijo Adonis Flores, director de capacitación de Michigan United Action. “Se trata de la lucha por los derechos de los inmigrantes, la reforma migratoria integral y el futuro. De nuestras comunidades. Sí, Kamala Harris va a hacer historia. Y la primera mujer presidenta de raza negra y la primera presidenta de herencia inmigrante”.

Agregó en conferencia de prensa virtual que parte de esa historia también tiene que incluir a los inmigrantes y a los trabajadores.

“Estamos luchando por mucho más que eso. Se trata de nuestro poder para ganar la lucha que más nos importa por los derechos de los inmigrantes; los derechos de los trabajadores; atención médica para todos, dignidad y respeto a la extraordinaria contribución que los inmigrantes brindan a esta nación”, dijo. “Esta elección no se trata de Kamala Harris. Se trata de nuestro colectivo, de nuestra capacidad de luchar por las vidas. De nuestra gente”.

