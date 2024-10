Playoffs Nascar: el reto de Daniel Suárez en Talladega

Se puede decir que el inicio de la ronda de los 12 de los playoffs de la Cup Series de Nascar fue difícil para Daniel Suárez, pero el piloto mexicano nuevamente se las arregló para finalizar en una posición aceptable y seguir muy metido en la pelea por el campeonato.

La siguiente cita de la Nascar es este domingo en la famosa pista de Talladega, Alabama (2 pm Este/11 am Pacífico/TV: NBC).

Con un auto sin balance como él mismo lo caracterizó, Daniel Suárez mantuvo su 10o. lugar en la tabla general de posiciones tras acabar 13o. de la carrera en Kansas City, donde irónicamente su compañero del equipo Trackhouse Racing, Ross Chastain -ya eliminado de la contención al título- obtuvo el triunfo.

“Nuestro Chevy No. 99 estuvo muy bien ayer (el sábado), pero hoy no lo tuvimos”, dijo Suárez tras la carrera en Kansas City, primera de tres correspondientes a la ronda de los 12, una carrera en la que su auto no respondió de manera ideal en curvas en corto ni tampoco en las rectas, según dijo.

“Simplemente batallamos con el balance todo el día. No nos sentimos muy bien. Fue un final decente, pero definitivamente siento como que nuestro Chevy tenía mucho más potencial”, agregó Suárez, de 32 años y originario de Monterrey.

Daniel Suárez reacciona al ser presentado antes de la carrera de Darlington, South Carolina, el 12 de mayo de 2024. El piloto mexicano está en la pelea por el título de la Nascar Cup Series. Crédito: Matt Kelley | AP

Daniel Suárez necesita remontar al menos dos posiciones

Cabe recordar que Suárez hizo verdaderos malabares para llegar a la ronda de los 12, cuando en el cierre de la ronda de los 16 se defendió con los dientes y gracias al lugar 31 conseguido en Bristol ante mucha adversidad con su vehículo tuvo suficiente para avanzar. Mucho le había ayudado su segundo lugar en Atlanta dos carreras antes.

Los 12 pilotos que están peleando por llegar a la ronda de los 8 son: 1. William Byron (3,074 puntos), 2. Ryan Blaney (3,068), 3. Christopher Bell (3,068), 4. Kyle Larson (3,058), 5. Denny Hamlin (3,051), 6. Alex Bowman (3,048), 7. Chase Elliott (3,044), 8. Joey Logano (3,044), 9. Tyler Reddick (3,040), 10. Daniel Suárez (3,030), 11. Chase Briscoe (3,019) y 12. Austin Cindric (3,019).

Esto significa que Suárez necesita remontar dos posiciones durante las carreras de Talladega (6 de octubre) y North Carolina (13 de octubre) para meterse a la siguiente ronda. Por el momento aparece 14 puntos debajo de la línea de flotación. Una de las primeras posiciones este domingo o el siguiente virtualmente le darían al mexicano su boleto.

Por cierto, Daniel Suárez tuvo un noble gesto durante esta semana al llevar comida para mascotas al autódromo de Charlotte como parte de los esfuerzos de Nascar para ayudar a las víctimas del huracán Helene, el cual devastó la región.

Las posiciones del mexicano Suárez en Talladega

En Talladega, la pista de Alabama que obuvo mayor celebridad por la película de comedia “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby” (2006) con el actor Will Ferrell, el mexicano no ha tenido finales muy sobresalientes “cómicos” dentro de la Cup Series. Suárez, sin embargo, registró tres “top ten” en sus pasadas cinco arrancadas. Sus posiciones ahí en la máxima categoría fueron: 19, 15, 10, 16, 12, 32, 28, 34, 23, 23, 31, 8, 9, 10 y 26.

“En Talladega, como todos sabemos, cualquier cosa puede pasar”, había anticipado Suárez hace un par de semanas acerca de la carrera de 500 millas. Correrá ahí con su Chevy No. 99 pintado de negro y rosa fosforescente. Será inconfundible.

El ganador de una carrera de Nascar obtiene 40 puntos, el segundo lugar 35, el tercer lugar 34, el cuarto lugar 33 y así sucesivamente. Al final de la carrera en el Charlotte Motor Speedway Road Course serán eliminados de la contención al campeonato cuatro pilotos, y solo los ocho de arriba estarán peleando la ronda de los 8 del 20 de octubre al 3 de noviembre en las carreras de Las Vegas, Homestead y Martinsville.

Y luego de eso, los cuatro mejores en la tabla de posiciones disputarán la corona de la Nascar Cup Series en la carrera del 10 de noviembre en Arizona.

