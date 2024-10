Janice Combs, madre de Diddy lo defiende: “parece un linchamiento público de mi hijo”

En medio de un mar de acusaciones graves contra su hijo Sean “Diddy” Combs, su madre, Janice Combs, ha decidido alzar la voz para defenderlo.

En una declaración emotiva proporcionada por su abogada, Natlie G. Figgers, Janice expresó su angustia por la situación que enfrenta Diddy, acusándolo de agresión sexual y trata de personas. “Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”, comentó.

La madre de Diddy subrayó que, aunque su hijo no es perfecto y ha cometido errores en el pasado, eso no lo convierte en culpable de las graves acusaciones que han surgido recientemente. “Lo que estamos presenciando parece un linchamiento público”, afirmó, destacando la rapidez con la que se ha condenado a Diddy sin darle la oportunidad de defenderse. Janice agregó que su hijo merece su día en la corte para presentar su versión de los hechos: “El sufrimiento que causa ver a mi hijo ser juzgado sin una oportunidad para demostrar su inocencia es indescriptible”.

Las declaraciones de Janice llegaron a la luz pública justo cuando se reveló que Diddy enfrenta demandas de más de 120 personas, además de las acusaciones previas de su exnovia Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso y agresión sexual. A pesar de que Diddy se disculpó por su comportamiento en un video que lo muestra agrediendo a Cassie, su madre argumentó que no se puede concluir que esto lo haga culpable de todas las alegaciones que han surgido desde entonces.

Janice hizo hincapié en que la complejidad de la verdad y la mentira puede llevar a interpretaciones erróneas, lo que complica la situación. “A veces, la verdad y una mentira se entrelazan tanto que se vuelve aterrador admitir un aspecto de la historia, especialmente cuando esa verdad no se ajusta a lo que se considera normal”, dijo. Además, la madre de Diddy sugirió que el acuerdo alcanzado con Cassie pudo haber incentivado a otros a presentar sus propias demandas, con el fin de obtener beneficios económicos.

La madre del rapero expresó su preocupación por el impacto de estas acusaciones en la reputación de Diddy. “Es devastador ver cómo el mundo se vuelve en su contra tan rápidamente por mentiras y conceptos erróneos, sin haberle dado la oportunidad de presentar su versión”, añadió. Janice también enfatizó que las falsas acusaciones de agresión sexual pueden perjudicar a las verdaderas víctimas que buscan justicia.

Con la audiencia programada para el 9 de octubre, Janice Combs continúa apoyando a su hijo y pidiendo al público que reserve su juicio hasta que se presente toda la evidencia. “Mi hijo no es el monstruo que han pintado”, concluyó, pidiendo comprensión y empatía en este difícil momento para su familia.

Declaración completa de Janice Combs:

“Hoy me dirijo a ustedes como una madre devastada y profundamente entristecida por las acusaciones hechas contra mi hijo, Sean Combs. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras. Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo, antes de que haya tenido la oportunidad de probar su inocencia, es un dolor demasiado insoportable para expresar con palabras. Como cualquier ser humano, mi hijo merece tener su día en la corte, para finalmente compartir su versión y demostrar su inocencia.

No estoy aquí para presentar a mi hijo como perfecto, porque no lo es. Ha cometido errores en su pasado, como todos nosotros. Mi hijo puede no haber sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar haber sido violento con una exnovia cuando las cámaras de vigilancia del hotel mostraron lo contrario. A veces, la verdad y una mentira se entrelazan tanto que se vuelve aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de lo normal o es demasiado complicada para ser creída. Esta es la razón por la que creo que el equipo legal civil de mi hijo optó por llegar a un acuerdo en la demanda de su exnovia en lugar de disputarla hasta el final, lo que resultó en un efecto rebote, ya que el gobierno federal utilizó esta decisión en su contra interpretándola como una admisión de culpabilidad. Es importante reconocer que ninguno de nosotros, independientemente de nuestro estatus, está inmune al miedo o a los errores. No ser completamente honesto sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las repugnantes acusaciones y de los graves cargos en su contra. Muchas personas que fueron condenadas erróneamente y luego exoneradas vieron su libertad arrebatada no porque fueran culpables de los crímenes de los que se les acusó, sino porque no encajaban en la imagen de lo que esta sociedad considera ser una “buena persona”. La historia nos ha mostrado cómo individuos pueden ser condenados erróneamente debido a sus acciones pasadas o errores.

Ver cómo el mundo se ríe y se burla de la vida de mi hijo desmoronándose ante nuestros ojos es algo que nunca podré olvidar. Es verdaderamente agonizante observar cómo el mundo se vuelve en contra de mi hijo tan rápidamente y fácilmente por mentiras y conceptos erróneos, sin haber escuchado su versión o darle la oportunidad de presentar su lado. Estas mentiras lanzadas en su contra son motivadas por aquellos que buscan un beneficio financiero, y no justicia. Estas personas vieron cuán rápidamente el equipo legal civil de mi hijo resolvió la demanda de su exnovia, por lo que creen que pueden obtener un pago rápido acusando falsamente a mi hijo. Las falsas acusaciones de agresión sexual obstaculizan que las verdaderas víctimas de violencia sexual obtengan la justicia que merecen. Para empeorar las cosas, el gobierno federal ahora está utilizando estas mentiras para procesar a mi hijo. Esta injusticia ha sido insoportable para nuestra familia. La parte más dolorosa de esta odisea es ver a mi amado hijo despojado de su dignidad, no por lo que hizo, sino por lo que la gente elige creer sobre él. Pido a sus seguidores, fanáticos, colegas, amigos y al público, que no lo juzguen antes de haber tenido la oportunidad de escuchar su lado. Les ruego que piensen en aquellos que han sido perseguidos erróneamente, que recuerden que no todos los que han cometido errores en la vida merecen que toda su existencia sea juzgada por una sola acción o por unos pocos errores. Mi hijo no es el monstruo que lo han pintado, y merece la oportunidad de contar su versión. Solo puedo rezar para que esté viva para verlo hablar su verdad y ser vindicado”.

