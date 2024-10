Misael Rodríguez publica pruebas de que Omar Chávez no estaba en peso

Misael ‘Chino’ Rodríguez mostró en sus redes sociales pruebas de que Omar Chávez estaba 8 kilos por encima del límite estipulado por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México en el segundo pesaje y por eso decidió no salir a pelear.

En dos videos publicados en su cuenta de Instagram, el Chino Rodríguez aseguró que él cumplió con el reglamento y Chávez no, por lo que denunció que el hijo del Gran Campeón Mexicano no quería pesarse, como él mismo confirmó. Al final lo hizo y se comprobó que no estaba en peso.

“La señorita no se quería pesar, y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con (esta) pared. ¡Para mí las reglas se respetan y se hacen valer! Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos después sube otra donde según está en peso cuando en realidad peso más de 86 kilos. Disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez. La verdad cae por su propio peso. Algo que rescato de esto es que después de 30 años soy el primero en alzar la voz”, escribió.

“A mí me dan una orden y yo me acato a las órdenes y me apego al reglamento. A mí me dieron ayer el reglamento y yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va. A mí los de la comisión me dijeron que no me pasara de un peso porque si no no había pelea, y le puedo traer al de la comisión para que le diga”, dice Misael Rodríguez en el video.

Aunque la promotora Zanfer intentó convencerlo de que saliera a pelear sin importar que Chávez no estuviera en peso, al medallista olímpico mantuvo su postura y solo exigía que se cumplieran las reglas del pesaje.

Al comprobar que el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite establecido, el Chino Rodríguez propuso subir con guantes de 8 libras y su rival con unos de 12 para poder hacer la pelea, pero la comisión no aceptó y se canceló.

De acuerdo con ESPN, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 78.6 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.

El enfrentamiento entre ambos se realizaría en de Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- pero como en este estado no existe comisión de boxeo los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 8 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El Chino tiene récord de 14 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

Por su parte, Omar Chávez, de 34 años, venció en su regreso con un brutal nocaut a Michi Muñoz Zavala y quiere ir por el título mundial. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 8 derrotas y un empate como profesional.

