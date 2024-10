Julio César Chávez califica de injusta regla de comisión de boxeo

Julio César Chávez calificó como injusta la regla del pesaje arena de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México que provocó la cancelación de la pelea de su hijo Omar Chávez y Misael Rodríguez el pasado sábado.

En la presentación del Meet & Greet Experience 2024 en la Ciudad de México, Chávez indicó que su hijo no cometió ningún delito porque cumplió con el peso el día del pesaje y aseguró que en el contrato no había ninguna cláusula estipulada que los obligara pesar 81 kilos el día de la pelea.

“Respecto a lo que pasó el sábado lo voy a decir una vez más, pero que esto ya quede porque no hay remedio. La cosa estuvo así y no es mentira, lo que voy a decir se me hace una injusticia, se me hace, con todo respeto, y lo voy a decir así porque así es, se me hace una pendejada, la verdad, que la Comisión de Box de México ponga 4.5 kilos de rehidratación. Omar dio el peso, lo que tenía que dar, 168 libras. Misael dio 168 libras y luego salieron con esa cláusula”, dijo.

Omar Chávez falló en el segundo pesaje para la pelea con Misael Rodríguez. Crédito: Fabian Meza | Imago7

“Omar firmó un contrato, Misael firmó un contrato donde esa cláusula no está estipulada, entonces Omar no tenía por qué pesarse, no tenía por qué dar 84 kilos. Mi hijo dio el peso, ¿qué es lo que esta persona estaba buscando? Es increíble esto. Voy a enseñar (la imagen) donde él pesa 4 kilos de más y aun así el otro muchacho peleó con él. Es que Omar no cometió ningún delito, entiéndanlo, por favor, Omar dio 168 libras”, agregó.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

De acuerdo con Rodolfo Rosales, representante de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, a todos los peleadores de la cartelera se les informó que se realizaría un segundo pesaje y se les dijo cuál era el límite según la categoría. Omar Chávez y Misael Rodríguez no podían pasar de 81 kilos el día del combate y el primero lo excedió por casi 6 kilos.

El comisionado afirmó que Chávez estuvo reacio a pesarse y, después de tanto insistir, accedió a hacerlo. “Él, con todo lo que tenía encima, pesó 86 kilos con 700 gramos, cuando debía pesar 81 kilos cerrados (en el pesaje arena)”, declaró a BoxEnEstaEsquina.com.

Rodríguez puso como condición pelear con guantes de ocho onzas tras conocer que Chávez no estaba en peso, pero a la comisión tampoco les pareció justa esta propuesta y el equipo del Chino decidió no subir al ring por su seguridad.

Misael Rodríguez no aceptó pelear con Omar Chávez por sobrepasar el peso el día de la pelea. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Omar Chávez, de 34 años, venció en su regreso con un brutal nocaut a Michi Muñoz Zavala y quiere ir por el título mundial. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 8 derrotas y un empate como profesional.

Por su parte, Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El Chino tiene récord de 14 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

