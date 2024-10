En las últimas horas, Andrés Iniesta anunció oficialmente su retiro de las canchas. El legendario futbolista español fue una de las grandes figuras de la era dorada de la selección española y el FC Barcelona. Iniesta deja su carrera con muchos títulos y con los bolsillos llenos de dinero.

“Nunca pensé que llegaría este día, nunca lo imaginé (…) Todas estas lágrimas que hemos derramado en los últimos días son lágrimas de alegría y orgullo, no de tristeza”, dijo el español en el anuncio de su retiro.

Andrés Iniesta se retira con múltiples títulos en sus vitrinas. Pero uno de los más importantes fue el Mundial de 2010. En esta Copa del Mundo, Iniesta fue el autor que inclinó la balanza del lado español, sobre Países Bajos.

Iniesta se retira y como amantes del fútbol, no podemos olvidarnos del gol que pasó a la historia de España y Sudáfrica



Eterno Iniesta. Siempre en el corazón de África ❤️🇪🇸🇿🇦



pic.twitter.com/9KQNbIbO7z — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 1, 2024

De cuánto es la fortuna de Andrés Iniesta

Según informaciones de Celebrity Net Worth, el patrimonio de Andrés Iniesta podría alcanzar los $120 millones de dólares. Esta cifra ha sido trabajada desde el mundo del fútbol, pero también fuera de él.

Desde 2001, Andrés Iniesta fue dueño de la empresa familia Maresyterey. Esta es una compañía dedicada a la inversión inmobiliaria. Según informaciones de Forbes, paga 2020 esta empresa generaba unos activos de $3.2 millones de dólares y producía cerca de $23 millones de dólares.

Para 2018, Andrés Iniesta dio un gran salto en su carrera al dejar el FC Barcelona para jugar en Japón con el Vissel Kobe. Al ampliar su vínculo con la institución japonesa, el club le ofrecía un salario de $30 millones de dólares. Esto hizo que en 2022 se convirtiera en uno de los 10 futbolistas mejores pagados en el mundo.

Su llegada a Japón le permitió establecer una relación con Hiroshi Mikitani, presidente del Vissel Kobe y también de Rakuten. Esto amplió la visión de Andrés Iniesta en el mundo de los negocios.

Durante gran parte de su carrera, Andrés Iniesta lució botines Adidas. Esto cambio en su llegada a Japón, lugar en donde luciría Asics. Hasta que decidió sacar su propia marca de zapatillas, junto a su esposa, Anna Ortiz. La marca lleva por nombre Mikakus.

Finalmente, entre sus inversiones fuera del fútbol está una asociación en startups con tecnología o incluso en el entretenimiento con NSN (Never Say Never). Andrés Iniesta ha sabido manejar sus finanzas y moverse en el tema financiero más allá del balón.

