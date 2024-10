Finales WNBA 2024: ¿Cuándo empieza, quiénes juegan, dónde verla?

Las finales de la WNBA de la temporada 2024 ya quedaron definidas y los New York Liberty y Minnesota Lynx se estará enfrentando en la lucha por el campeonato, donde las mejores estrellas del baloncesto femenino se disputarán el poder levantar el título.

¿Qué equipos van a las Finales WNBA 2024?

El New York Liberty fue el primer equipo en ganar su boleto en las finales de la WNBA luego de dejar en el camino en las semifinales a Las Vegas Aces. El equipo de la ciudad de ‘La Gran Manzana’, lideradas por Sabrina Ionescu comenzó ganando la serie en el primer juego con marcador de 77-87 y repitieron la dosis en el juego número 2 con marcador de 84-88.

Para el tercer partido Las Aces consiguieron poner la serie 2-1 al derrotar 81-95 al Liberty, pero en el partido decisivo, las chicas de New York pudieron imponerse con contundencia con marcador de 76-61 para acceder a las finales de la WNBA.

En tanto que las Minnesota Lynx se impusieron en el quinto juego a las Connecticut Suns para ganar su boleto a las finales y tratar de convertirse en la primera franquicia en la mejor liga de baloncesto femenino en el mundo en ganar 5 campeonatos. La serie fue bastante pareja y el Lynx comenzó perdiendo el primer encuentro 73-70, pero de manera inmediata lo empataron en el siguiente 77-70.

El Minnesota Lynx consiguió darle la vuelta (90-81) y se sentía en las finales, pero el boleto se atrasó un poco más de tiempo ya que el Sun obligó al quinto juego tras ganar 82-92 y empatar la serie. En el partido definitorio las de Minnesota pudieron conseguir ganar el encuentro por 88-77 y concretaron su viaje a las finales de la liga.

¿Cuándo empiezan las Finales de la WNBA? Fechas y horarios

Las finales de la WNBA 2024 estarán comenzando el próximo día jueves 10 de octubre con el Juego 1:

Jueves 10 de octubre | Minnesota Lynx vs New York Liberty | Juego 1 | 18:00 hrs MEX/ 20:00 hrs ET

Domingo 13 de octubre | Minnesota Lynx vs New York Liberty | Juego 2 | 13:00 hrs MEX/ 15:00 hrs ET

Miércoles 16 de octubre | New York Liberty vs Minnesota Lynx | Juego 3 | *Por definirse

Viernes 18 de octubre | New York Liberty vs Minnesota Lynx | Juego 4 | *Por definirse

Domingo 20 de octubre | Minnesota Lynx vs New York Liberty | Juego 5 | 18:00 hrs MEX/20:00 hrs ET

¿Cómo y dónde ver en vivo por TV y vía online las WNBA Finals 2024?

Las finales de la WNBA 2024 se estarán transmitiendo en México a través de las señales de ESPN y WNBA Season Pass, en tanto que para poder verlas en los Estados Unidos se pueden ver por ESPN, ABC y WNBA Season Pass.

¿Cuántos partidos hay que ganar para ser campeón de la WNBA?

Las finales de la WNBA están compuestas por un total de cinco partidos. En esta última ronda se estarán enfrentando los dos mejores equipos, New York Liberty vs Minnesota Lynx, y el equipo campeón deberá ganar al menos tres juegos para coronarse con el campeonato de la liga del año en curso.

