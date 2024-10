La crítica destroza a ‘Joker: Folie à Deu’, ¿por qué?

El ‘Joker 2’ se estrenó el 4 de noviembre y era de las películas más esperadas del año. Esto, después del éxito que representó la primera película y por el papel que interpretó Joaquín Phoenix. Además, del trabajo en dirección que ejecutó Todd Phillips.

Rotten Tomatoes, un portal especializado en cine, le otorgó solo 31% de aceptación, muy por debajo del promedio. Algunos de los comentarios son:

“Las interpretaciones musicales son débiles, les falta mucho movimiento, personalidad o sorpresa. De hecho, los problemas de la película son tan evidentes que uno no puede evitar preguntarse qué sucedió detrás de escena”. Spencer Kornhaber – The Atlantic

“Aquí tenemos una secuela que no necesitábamos, que atrapa a Phoenix y a la gloriosa Gaga en una repetición musical sin alegría que le quita la vida a la fiesta. Le dice a Joker durante una escena de fantasía: “Vamos, nena, démosle a la gente lo que quiere”. Todavía estoy esperando”, afirmó Peter Travers de ABC News.

Según la especialista de The New York Times, Manohla Dargis, la cinta no tiene mucho entusiasmo: “La gran novedad sobre “Folie à Deux” es que es un musical a medio hacer y sin mucho entusiasmo, con una estrella que puede cantar, Lady Gaga como Lee Quinzel, también conocida como Harley Quinn, y otra (Phoenix) que no puede o no quiere hacerlo”.

En la taquilla tampoco está teniendo el mejor desempeño, considerando que es un largometraje de largo presupuesto. Según la información divulgada en Variety, tuvo un costo de producción de $200 millones.

Lady Gaga está ‘decepcionada’

De acuerdo a Daily Mail, Lady Gaga está decepcionada y desanimada después de leer todas las críticas hacia su reciente película, el ‘Joker: Folie à Deux’. La estrella considera que trabajó mucho en el papel, aunque el público y la crítica no piensen lo mismo.

“Gaga está sorprendida por la respuesta a ‘Joker 2’ y le choca que a la gente no le encante después de la respuesta que recibió de la crítica antes de su estreno. Ella puso mucho corazón en la película y tiene mucho respeto por la base de fans de los cómics de DC. Su equipo está estudiando tranquilamente otros proyectos que puedan poner en marcha, ya que quieren avanzar lo antes posible”, afirmó la fuente al medio de comunicación.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en la premier de “Joker: Folie a Deux” en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

La intérprete de ‘Harley Quinn’, de 38 años, también publicó un disco inspirado en la película, lo que demuestra lo mucho que se esforzó por mostrar lo mejor de ella en esta cinta.

Incluso, según el informante, Gaga estaba pensando que podría ganar un Oscar por su interpretación, ya que a la primera cinta le fue increíble en la taquilla y en la temporada de premios.

“Está decepcionada porque ‘Joker 2’ es prácticamente una bomba. Pensó que esta película podría darle una nominación al Oscar, sobre todo porque la primera película fue un éxito y Joaquín ganó un premio de la Academia. Ahora le gustaría conseguir un papel en la próxima y última película de Quentin Tarantino. Nadie sabe cuál será, pero quiere hacer una prueba. Va a presionar mucho para conseguir una reunión con él una vez que se presente un guion. Es un pendiente en su lista de deseos”, se lee en el periódico británico.

Seguir leyendo: