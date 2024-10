Lisa Marie Presley conservó en su casa el cuerpo congelado de su hijo

En días recientes salieron a la luz los secretos mejor guardados de Lisa Marie Presley, luego de que se diera a conocer que por un par de meses conservó el cuerpo congelado de su hijo Ben al interior de su casa.

La información anterior vio la luz tras hacerse pública su autobiografía, la cual fue escrita por ella misma y por su hija, la actriz Riley Keough. En ella se relatan ese y otros íntimos secretos de la que fuera la única hija de Elvis Presley y quien falleció el 12 de enero de 2023.

La autobiografía, titulada ‘From Here to the Great Unknown: A Memoir’, está basada en diversos capítulos de la vida de la gran Lisa Marie Presley, quien fue madre de cuatro hijos

Entre los capitulos con los que cuenta está el de la trágica muerte de Ben, su hijo, quien se quitó la vida en julio del 2020, a los 27 años, tras dispararse al interior de su casa.

En la autobiografía se relata que a Lisa Marie le costó mucho trabajo desprenderse de él lo que la llevó a congelar su cuerpo.

“Ninguna ley de California dice que tienes que enterrar a alguien inmediatamente”, se lee en un fragmento de la autobiografía.

En otro fragmento de su texto detalla que el mantener el cuerpo de su hijo con ella fue un alivio, tal y como sucedió cuando le tocó despedirse de su papá.

“Tener a mi padre en casa tras su muerte fue increíblemente útil porque podía ir a pasar tiempo con él y hablar con él”, comentó Lisa Marie.

A continuación detalló que para ella nunca le resultó complejo tener el cuerpo de uno de sus hijos en casa, contrario a lo que pudiera llegar a suceder con otras personas.

“Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí así, pero a mí no. Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera en la que todavía podía cuidarle como madre, retrasarlo todo un poco y estar bien con la idea de enterrarlo”, comentó sobre uno de los capítulos más duros de su vida como madre.

Sigue leyendo:

Khloé Kardashian presume la decoración de su casa por Halloween

Venden en $6.5 millones antigua mansión de Cristiano Ronaldo en Inglaterra

Kylie Jenner decora su mansión por Halloween con espeluznante esqueleto

Olga Tañón muestra cómo protege su casa ante el embate del huracán Milton