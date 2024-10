Ricardo Arjona anuncia su regreso a la escena musical

En diciembre de 2023 Ricardo Arjona anunció que se retiraba de los escenarios para dar prioridad a sus problemas de salud, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que informa sobre su regreso a la escena musical.

Arjona, de 60 años, compartió imágenes que lo muestran durante la grabación de un videoclip, y escribió: “Después de dos cirugías de columna, un par de tornillos y de mucha incertidumbre, dar este primer paso fue como pintar una línea en el viento. Me siento mejor que nunca, y quiero agradecer con todo mi corazón las muestras de solidaridad que recibí de tanta gente”.

El cantante guatemalteco también informó que tiene listo un nuevo álbum, titulado Seco. “Mi celebración final se llama SECO, igual que yo. SECO, este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo. Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en él, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo”.

En su cuenta de esa red social Ricardo también comenzó una nueva etapa, con posts únicamente relacionados con Seco, un álbum con canciones en las que recuerda su niñez. Sobre la portada, explicó: “Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida”.

El anterior álbum de Ricardo Arjona, Negro, fue lanzado en 2021. El cantante ahora tiene su propia disquera, Metamorfosis, y sobre eso habló en una entrevista para Rolling Stone: “Fue mi único escape ante mi decisión de convertirme en un huérfano feliz de esta industria. Aunque aún sigue arraigada de alguna manera a la distribución y esas cosas, me permite vivir en un mundo donde nado en aguas que no son de nadie. Al principio yo mismo me aposté al fracaso, pero las cosas se dieron de manera distinta”.

