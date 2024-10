Robert García revela que abandonó la arena con Rodríguez tras recibir amenazas

Robert García, entrenador de Misael ‘Chino’ Rodríguez, reveló que abandonaron la arena en Pachuca, México, luego de recibir amenazas por tomar la decisión de no pelear con Omar Chávez, quien excedió el límite de peso el día del combate.

En una entrevista con Kristyna Ramírez, García asegura que alguien de la promotora Zanfer le aconsejó que se fuera del lugar junto a Rodríguez por su propia seguridad, ya que los Chávez estaban muy enojados.

“Lo único que queríamos era que Omar se pesara, para revisarle el peso. Pero cuando llegó el turno de Omar, se negó a pesarse. Estuvimos insistiendo por horas, pero se negó. El personal de la comisión local y de la promotora Zanfer estaban ahí. Incluso hubo una persona que llegó muy amenazante con nosotros a decirnos que nos iban a arrestar si no peleábamos. Entonces nos estaban amenazando de que la cosa se podía poner fea. Todo lo que queríamos era ver cuánto pesaba Omar, nada más”, dijo.

“Tengo que decir otra cosa, y decir por qué nos fuimos de la arena. Nosotros estábamos en el vestidor, pero nos fuimos de la arena. Ellos nos estaban queriendo convencer de pelear, estaban presionando duro para que el Chino peleara. Y una de las personas que trabajan con Zanfer, no voy a decir quién, vino a la puerta del vestidor y me dijo: ‘Robert, les recomiendo que ya se vayan’. Por eso nos fuimos. Me dijo que ellos (los Chávez) estaban muy enojados y que la cosa se iba a poner fea, que mejor nos fuéramos”, agregó.

Cuando iban en la camioneta rumbo al hotel, García recibió la llamada de otra persona de alto nivel de Zanfer que no estuvo presente en la arena y también le recomendó que “agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos. Y no estoy mintiendo”.

¿Qué pasó en la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez?

Misael Rodríguez y Omar Chávez se enfrentarían el pasado fin de semana, pero la pelea se canceló porque el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite de peso que establece la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México para el día de la disputa.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4.5 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 6 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN y la comisión, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 77.8 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.7.

