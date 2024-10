Fernando Ortíz levanta la mano en la Liga MX

El Santos Laguna tiene varias temporadas sin encontrar su mejor versión. El conjunto mexicano podría plantearse cambios en el banquillo en las próximas horas. Fernando Ortíz alzó su voz para rescatar al conjunto Lagunero.

Fue el propio club el que manifestó su disconformidad con los últimos resultados. El Santos Laguna anunció que sus dirigentes mantendrían algunas reuniones para tratar el futuro del equipo.

“Club Santos Laguna informa que, dada la crisis de resultados por la que atraviesa el equipo, el Comité Directivo y el Comité Deportivo de la institución celebrarán distintas sesiones con el fin de analizar la situación actual y su futuro”, dijo el club en un comunicado.

En este sentido, surge Fernando Ortíz como una opción. El exentrenador de los Rayados de Monterrey fue cuestionado sobre esta posibilidad en TUDN. El “Tano” reconoció que estaría a gusto en caso de que se concrete esta posibilidad. Sin embargo, el argentino dejó muy claro que su deseo es volver a los banquillos, sea con el Santos o cualquier otro proyecto.

“Santos es un lugar donde yo jugué y deje una buena imagen y quizá el día de mañana se pueda producir que yo sea el entrenador, estoy abierto a todos los equipos de la Liga MX incluso a otros mercados como la MLS, la libra brasileña, nosotros queremos trabajar y llevar a cabo todo lo que pensamos”, dijo Fernando Ortíz.

El Santos Laguna marcha en la última posición de la Liga MX. El conjunto Lagunero acumula dos victorias, dos empates y siete derrotas en lo que va de torneo Apertura 2024. Con el pasar de las jornadas, el Santos se aleja de la zona de clasificación, aunque solo está a seis puntos de los puestos de eliminatorias para la Liguilla.

El Tano recordó al Club América

Fernando Ortíz ha continuado con el desarrollo de su carrera como entrenador. Además de Rayados de Monterrey, el Club América fue el primer equipo que le dio la oportunidad de asumir las riendas de una plantilla profesional. A pesar de que no se fue por la puerta grande del conjunto azulcrema, el “Tano” recuerda con cariño su paso por el club.

“Del América tengo palabras de agradecimiento, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar en muchísimas ocasiones, es el club donde se me dio la posibilidad de trabajar, yo le he dado todo, lo que se ha dicho yo estoy tranquilo porque sé que las cosas las he hablado con Santiago y nada de lo que se dijo es cierto, tengo palabras de agradecimiento a una institución que me dio la posibilidad de dirigir en primera división”, agregó.

