Fármaco rapamicina podría retrasar el envejecimiento

La rapamicina, un fármaco conocido por su capacidad para prevenir el rechazo de órganos en pacientes de trasplante de riñón, ha captado recientemente la atención en el ámbito de la medicina antienvejecimiento.

A pesar de que su uso principal está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos como inmunosupresor, se ha comenzado a utilizar fuera de etiqueta para tratar de prolongar la longevidad humana. Esta tendencia ha generado debate en la comunidad médica debido a la falta de estudios concluyentes sobre su seguridad y efectividad para este propósito.

El mecanismo detrás del interés en la rapamicina se centra en su efecto sobre la vía mTOR, una vía celular clave que influye en el crecimiento y envejecimiento de las células. Investigaciones previas han mostrado que la inhibición de esta vía puede extender la esperanza de vida en modelos animales, incluyendo levaduras, gusanos, moscas y ratones. Sin embargo, aún queda un largo camino para confirmar estos efectos en humanos.

El Dr. Andrea B. Maier, profesor de investigación sobre envejecimiento en la Universidad Nacional de Singapur, destacó en una entrevista con Fox News Digital que la rapamicina podría tener beneficios para prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Un estudio reciente publicado en la revista Lancet Healthy Longevity mostró que el medicamento mejoró ciertos aspectos del envejecimiento de la piel, lo que ha sido uno de los hallazgos más visibles hasta la fecha.

Por su parte, el biólogo molecular Daniel Tawfik, cofundador de la clínica digital Healthspan en California, ha comenzado a utilizar rapamicina con algunos de sus pacientes en el contexto de terapias para reducir el envejecimiento celular. Su enfoque, explicó Tawfik, se basa en la prevención de la acumulación de células senescentes, que son aquellas células que han dejado de funcionar correctamente y que contribuyen al deterioro de los tejidos y la inflamación en el cuerpo. Al ralentizar la transformación de células sanas en senescentes, se espera preservar la función de los órganos y mejorar la salud general durante el proceso de envejecimiento.

A pesar de estas promesas, el uso de rapamicina con fines antienvejecimiento no está aprobado por la FDA. El medicamento ha sido autorizado únicamente para su uso en el tratamiento de trasplantes de órganos y ciertos tipos de cáncer. El uso “fuera de etiqueta” para otros propósitos, como la longevidad, no ha sido evaluado por las autoridades reguladoras. Según Elaena Quattrocchi, farmacéutica registrada y profesora asociada en la Universidad de Long Island, esto significa que los médicos que prescriben rapamicina para el envejecimiento deben advertir a sus pacientes que no ha sido aprobado oficialmente para ese uso. Además, los pacientes deben ser monitoreados de cerca para evaluar cualquier efecto secundario.

Los beneficios potenciales no están exentos de riesgos. Los estudios clínicos en humanos han mostrado que, si bien las reacciones adversas suelen ser leves o moderadas y reversibles tras la interrupción del tratamiento, existen posibles efectos negativos como un aumento en las infecciones, niveles más altos de colesterol LDL y triglicéridos. Estos efectos adversos son especialmente en individuos mayores o con afecciones relacionadas con la edad. Tawfik subrayó la importancia de supervisar cuidadosamente a los pacientes que utilizan este fármaco, ya que dosis elevadas pueden causar inmunosupresión no deseada.

Aunque la comunidad científica continúa explorando el uso de rapamicina en el envejecimiento, la falta de datos sólidos en humanos plantea un desafío. La mayoría de las investigaciones actuales se han centrado en animales de laboratorio, lo que deja varias incógnitas en cuanto a su aplicación a largo plazo en humanos. “Necesitamos más estudios que evalúen los efectos de la rapamicina en el envejecimiento y cómo puede impactar otros sistemas orgánicos en los humanos”, señaló Maier.

A pesar de estos desafíos, la popularidad del fármaco sigue en aumento, especialmente en clínicas especializadas en terapias antienvejecimiento. Los especialistas en longevidad recomiendan que cualquier persona interesada en este tipo de tratamientos consulte a su médico y evite la automedicación. La supervisión médica es crucial para garantizar que las dosis administradas sean seguras y efectivas, además de reducir la posibilidad de efectos adversos graves.

Aunque la rapamicina podría representar un avance en la lucha contra el envejecimiento, su uso en este campo todavía está rodeado de incertidumbres. Los expertos coinciden en que, si bien el medicamento muestra un gran potencial, aún queda mucho por investigar antes de que pueda ser considerado un tratamiento viable y seguro para la prolongación de la vida en humanos.

