Lucero destapa por qué decidió televisar su boda con Mijares

Durante más de una década, Lucero y Manuel Mijares conformaron uno de los matrimonios más sólidos y queridos por el público. Y aunque su matrimonio llegó a su fin en el 2011, la historia de amor que algún día protagonizaron no deja de causar curiosidad entre entre sus fanáticos.

Es justamente a 27 años de su comentada boda que la denominada ‘Novia de América’ decidió rememorar algunos detalles sobre el enlace matrimonial, incluyendo la razón por la que ella y el cantautor decidieron televisarla.

“¡El rating fue impresionante! Fue más arriba que los Super Bowl’s del momento“, declaró en entrevista para el programa ‘Algo Personal con Jorge Ramos’. De acuerdo con Lucero, además de ser muy querida por el público, Emilio Azcárraga Milmo ‘El Tigre’, dueño de grupo Televisa, también le tenía mucho cariño, razón por la que sugirió compartir este especial momento de su vida con todo México.

“Cuando era chiquita, él me decía ‘escuincla’ de cariño y, a veces, me seguía diciendo así aunque yo ya tenía 27 años. Me dijo: ‘Yo quisiera que invitaras a toda la gente a tu boda, a todo México'”, contó la famosa. “¿Por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? La gente quiere ver tu boda“, son las palabras del empresario que la habrían convencido.

A pesar de acceder de forma inmediata, hubo un acuerdo pactado entre ella y su en ese entonces prometido Manuel Mijares: no se televisaría la celebración, solo la ceremonia religiosa. De ahí que toda la República Mexicana pudiera seguir el minuto a minuto de la misa católica y el arribo de los casi 700 invitados de la pareja.

Tras el inminente éxito que Lucero y Manuel Mijares consiguieron, no pasó mucho tiempo antes de que su vida privada se volviera el blanco de especulaciones y, para evitar poner en riesgo su bienestar. optaron por cerrar las puertas a cualquier tipo de mirada “curiosa”.

“No queríamos que nuestra vida, después de haber tenido esta boda, se convirtiera en un circo“, explicó la madre de Lucerito Mijares al periodista Jorge Ramos. “Pretendí, intenté y logré cerrar la puerta de mi vida íntima y privada“, dijo para finalizar.

Sería tan solo 14 años después de su enlace matrimonial que Manuel Mijares y Lucero anunciaron su divorcio en medio de la conmoción del público. No obstante, los artistas protagonizaron una separación amigable y alejada de la polémica por el bienestar de sus hijos Lucero y José Manuel.