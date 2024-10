¿Por qué a Evaluna Montaner no le gusta ir sola al supermercado?

Evaluna y Camilo compartieron una terrible experiencia que vivió la hija de Ricardo Montaner. En 2020, la cantante sintió que su vida corría peligro durante una visita al supermercado.

Esta semana, en un video publicado en su canal de YouTube compartido, la pareja contó que en plena pandemia Evaluna casi fue secuestrada en un supermercado mientras compraba algunos alimentos.

“Fui al mercado, en 2020 antes de pandemia, fui solita para comprar cositas para hacer sangría porque íbamos a hacer una fiesta en la casa y, de repente, estoy yo ahí, tranquila en un pasillito con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos”, dijo la esposa de Camilo.

Incomoda, Evaluna intentó alejarse de las personas que la estaban persiguiendo, pero no tuvo éxito. De repente, están a su lado y le hicieron una pregunta extraña: qué talla de zapatos era.

Las personas que la siguieron le dijeron a la cantante que querían mostrarle unos zapatos que tenían guardados en un bolso. “Me dijeron: ‘Ven a ver el morral’ y yo les dije: ‘No, gracias, estoy bien, no te preocupes’”, contó Evaluna.

La cantante contó que se asustó mucho porque pensó que la iban a secuestrar. “Me van a llevar y quieren saber qué talla de zapato soy para que no me reconozcan, me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos”.

Afortunadamente, en ese momento llegó otra persona y Evaluna aprovechó la distracción para huir. “Entró alguien al pasillo gracias a Dios y me acerqué a la otra persona, agarré todas las cosas, las pagué y veía que ellos seguían por ahí”, dijo.

“Luego, salieron y le pido a la persona que estaba metiendo las cosas en la bolsa que me acompañara al carro porque tenía mucho miedo. Me acompañó, me monté y me fui de una”, agregó.

Al final del video, Evaluna explicó que por esa traumática experiencia ya no le gusta ir sola al supermercado. “Es difícil ser mujer, muchachos”, dijo.

