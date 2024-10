Piqué sube una foto con Clara Chía y los fans de Shakira arremetan en su contra

En medio del éxito reciente de Shakira con su nuevo sencillo “Soltera,” Gerard Piqué ha decidido hacer ruido al compartir una fotografía con su actual pareja, Clara Chía.

La publicación, que ha generado una oleada de comentarios negativos en redes sociales, refleja la tensión constante entre el futbolista y los seguidores de la cantante, quienes parecen no perdonar la separación.

El exdefensa del FC Barcelona subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes de un reciente viaje a Abu Dabi, donde asistió a un evento de la NBA. En la galería, una de las fotos muestra a Piqué y Chía contemplando la obra “Amarillo, Rojo, Azul”, del famoso artista ruso Vasily Kandinsky, en el Louvre de la ciudad emiratí.

Lo que opinan los internautas

Aunque para muchos esta imagen puede parecer inofensiva, los seguidores de Shakira la interpretaron como un intento de atraer la atención en un momento en que la artista está en la cima de su carrera.

Los comentarios en la publicación de Piqué no se hicieron esperar. Muchos internautas cuestionaron sus intenciones, argumentando que su presencia en redes sociales coincide con el lanzamiento de nuevos éxitos de Shakira.

“Gracias por el daño a Shakira, hiciste regresar a la reina 🔥🔥”, “Que golpe en el EGO le dio Shakira, ahora es más conocido por la traición a Shakira que por ser campeón del mundo.”, “Solo se que el muchacho (xq aun no madura) cuando Shakira saca nueva canción, saca fotos para “mostrar” lo tranquilo y feliz que supuestamente es, pero los que tenemos un poco de razocinio notamos el método desesperado por llamar la atención y decir “no me importa”. En verdad si no te importara, no usaras ‘estrategias’ absurdas:”, dicen algunos de los comentarios en la publicación.

Los fanáticos de Shakira son incondicionales

Por otro lado, los admiradores de Shakira han expresado su apoyo incondicional a la cantante, quien parece estar floreciendo en su nueva vida de soltera.

“Desde que está sola, ha resurgido como un ave fénix. Con él, estaba apagada,” afirmó un usuario, subrayando el contraste entre la carrera de la artista y la de Piqué desde su ruptura. Con su nuevo tema, Shakira no solo reafirma su independencia, sino que también celebra su nueva etapa con letras que invitan a disfrutar de la soltería.

Mientras tanto, Piqué continúa disfrutando de su vida, haciendo apariciones en eventos deportivos y compartiendo momentos de su viaje. Sin embargo, parece que cada paso que da se ve eclipsado por la sombra de su pasado con Shakira, lo que plantea la pregunta: ¿podrá alguna vez liberarse del peso de esta relación tan mediática? Con el tiempo, solo el futuro podrá responder.

