Profesor de UCLA se queda sin casa por bajos ingresos

Un profesor de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) declaró en un video de TikTok que se ha vuelto viral que, debido a los bajos salarios, se quedó sin hogar, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

El Dr. Daniel McKeown, quien aparece como profesor en el sitio web de la UCLA, dijo que tuvo que abandonar su apartamento por la falta de dinero para pagar el alquiler.

“Hola a todos, me llamo Daniel y soy profesor de astrofísica en la UCLA. Solo me pagan $70,000 dólares por este año académico“, expresó el profesor en un video.

McKeown dijo que, técnicamente, no tiene un hogar propio y que no cuenta con un contrato de alquiler para un apartamento.

Alquiler de $2,500 mensuales

El profesor mencionó que el pago de alquiler de su apartamento era de $2,500 dólares al mes y que ocupaba en Westwood, área donde el promedio de alquiler es de unos $3,700 dólares mensuales, según RentCafe.

El profesor de astrofísica de UCLA dijo que estaba recurriendo a las redes sociales como un esfuerzo por poder pagar una vivienda de forma permanente.

“Estoy pidiendo $100,000 dólares para poder pagar el alquiler, para poder vivir en Los Ángeles, en Westwood, para poder viajar a la universidad todos los días”, expresó McKeown en entrevista con la cadena KTLA.

McKeown dijo que le fue rechazado un aumento de salario que le solicitó al jefe de su departamento en la UCLA.

Desde que dejó su apartamento en Westwood, McKeown dijo que se ha quedado en casa de un amigo mientras intenta encontrar la manera en que pueda pagarse una vivienda cerca de la universidad. Por ahora vive a horas de la UCLA y trasladó sus clases a modalidad remota.

Mensajes de apoyo al profesor de astrofísica

En la sección de comentarios, McKeown recibió mensajes de apoyo, mientras que muchos se preguntan a dónde terminan las elevadas matrículas si es que no pagan un salario digno a los profesores.

Otras personas se preguntaron por qué la universidad no ofrece alojamiento a sus profesores.

“Fui profesor adjunto durante un año y me di cuenta de que me estaba quedando sin hogar, así que me fui”, comentó una persona que compartió su experiencia en la sección de comentarios.

De acuerdo con el sitio web de la UCLA, los gastos totales promedian $34,667 dólares para los estudiantes residentes en California. El costo de la matrícula y las tasas por sí solos promedian $13.225 dólares.

McKeown, quien tiene un doctorado en astrofísica, se negó a buscar dar su cátedra en otros lugares porque la UCLA es una de las mejores universidades en física.

“Doy clases de tiempo completo. Tengo seis materias al año, pero me pagan aproximadamente la mitad de lo que gana un profesor de física promedio en California. No es justo”, agregó McKeown en sus declaraciones a KTLA.

McKeown dijo ser miembro del sindicato de la Federación Estadounidense de Maestros y que trabaja con ellos para encontrar una solución.

UCLA recibe críticas

La UCLA ha recibido críticas por la falta de vivienda asequible en la zona. En 2023, el Daily Bruin publicó un artículo de opinión sobre el tema e instó a la universidad a abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda.

Según la Iniciativa para las Personas sin Hogar de Los Ángeles, en 2022, el condado carece de unas 499,430 viviendas asequibles.

En 2022, la UCLA se convirtió en el primer campus de la Universidad de California en garantizar alojamiento a los estudiantes, pero la política no se extiende a los profesores.

