Cardi B reveló detalles sobre cómo era su vida de stripper

Antes de ser rapera, Cardi B se dedicaba a algo muy diferente: era stripper. Aunque la intérprete de “WAP” nunca ha ocultado su pasado, recientemente decidió hablar esta etapa de su vida y compartir nuevos detalles.

Recientemente, la rapera reveló cuál era su antiguo nombre de stripper. Lo hizo en una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

La cantante de 32 años publicó un carrusel con varias fotos de cómo celebró su cumpleaños, en las que aparece con un pequeño vestido negro con escote profundo y aberturas laterales que compró en el club en el que trabajaba como stripper.

“Así que déjame contarte acerca de mi pequeño vestido de thotty… El vestido que iba a usar para mi cumpleaños era un poco demasiado pequeño y no había suficiente tela… así que fui al club de caballeros donde trabajé durante cuatro años y compré este pequeño vestido porque bebé NADA iba a parar esta noche”, contó la rapera.

La cantante de “Up” contó que le gustó volver al club en el que trabajaba y le alegró que la sigan viendo como “Camilla”, su nombre de stripper.

“Me encanta el hecho de que no me vean como Cardi B… Todavía me tratan como Camilla (Hecho curioso… Ese era mi nombre de stripper)”, dijo.

El mes pasado, Cardi B dio a luz a su tercer bebé junto al rapero Offset, de quien se está divorciando.

¿Cardi B se sometió a una cirugía plástica después de dar a luz?

Una foto de Cardi B luego de dar a luz generó polémica. Hace poco, la rapera tuvo a su tercer hijo con el rapero Offset de quien se está divorciando.

Recientemente, la cantante de “WAP” publicó un selfie frente al espejo en la que destacan sus prominentes caderas y su diminuta cintura, lo que hizo pensar a muchos que la rapera se había sometido a una cirugía plásticas tras el parto.

Tras la polémica que desató su foto, Cardi B publicó un video en su cuenta de X para mostrar como luce su cuerpo luego de dar a luz.

“Realmente necesitan relajarse… Así es como realmente se ve mi cuerpo… Mi cuerpo se ve exagerado en el otro video porque tengo una faja”, escribió la rapera.

“Quiero que piensen con el cerebro… Estaban elogiando mi cuerpo hace un par de días… ¿Creen que me operé en dos días?”, aclaró.

