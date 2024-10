Sospechoso de tiroteo muere en enfrentamiento en Los Ángeles

Un sospechoso relacionado con un tiroteo en una universidad de Los Ángeles murió la noche de este martes después de sostener un enfrentamiento de varias horas con un escuadrón SWAT.

Davon Durell Dean, de 29 años y empleado de Santa Monica College, falleció de un disparo a sí mismo en el área de la ciudad de El Segundo, de acuerdo con las autoridades.

El vehículo del sospechoso fue ubicado por la policía después de las 3.00 p.m. cerca de El Segundo Boulevard y Aviation Boulevard, lo que inició una breve persecución hasta que Durell fue acorralado y rodeado por vehículos de un escuadrón SWAT.

A pesar de los intentos de los negociadores para que el sospechoso se entregara, el sujeto tomó la decisión de no entregarse, según la policía. Posteriormente, fue identificado como un empleado de la universidad Santa Monica College.

Las autoridades creen que Durell estuvo involucrado con el tiroteo que ocurrió aproximadamente a las 9:15 p.m. de este lunes en el Centro de Medios y Diseño de la universidad.

En el incidente, una mujer empleada de la universidad fue la víctima del tiroteo en Santa Monica College, al parecer una conserje. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas graves y la noche de este martes se reportaba en condición crítica.

Los oficiales piensan que la mujer, cuya identidad no fue revelada, podría haber sido víctima de un caso de violencia en el lugar de trabajo, aunque el motivo de la balacera sigue sin estar claro.

“Durell tiene antecedentes de arrestos, entre ellos, por intento de asesinato en 2011 y un asalto con un arma letal, un arma de fuego, en 2019. Sus únicas condenas fueron por delitos menores contra la propiedad”, dijeron las autoridades.

Funcionarios de Santa Monica College informaron que todos los campus de la universidad permanecieron cerrados este martes mientras la policía investigaba el tiroteo.

Estudiantes se mostraron molestos porque no recibieron alertas sobre el tiroteo hasta aproximadamente tres horas después de que ocurrió, cuando algunos de ellos todavía se encontraban en el campus de la universidad.

“Cuando me enteré y regresé a casa, me sorprendí mucho, porque pensé que si hubiera un tirador en el campus, nos habrían evacuado, pero no lo hicieron“, dijo Mandy Kohanim, estudiante de Santa Monica College, a la cadena KTLA.

El Departamento de Policía de Santa Mónica creyó que la balacera había sido un incidente aislado y señaló que no había ninguna amenaza para el público.

Con más de 25,000 estudiantes matriculados en los seis campus satélite de la universidad, la policía desplegó patrullas adicionales e instó a los estudiantes y a los empleados para que permanecieran en sus casas. Se cancelaron todas las clases y eventos de la universidad de este martes.

“Aquí, en SMC, con frecuencia nos referimos a nosotros mismos como familia. En este momento desgarrador, insto a todos a unirnos con amabilidad y compasión mientras atravesamos esta tragedia indescriptible“, dijo la presidenta de Santa Monica College, Kathryn E. Jeffery, en una declaración.

Después del enfrentamiento de la noche de este martes, las carreteras cercanas al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Aviation Boulevard, entre El Segundo Boulevard y 124th Street, permanecieron cerradas mientras se hacían las investigaciones en el lugar.

Si alguna persona tiene información adicional sobre el tiroteo puede llamar al Departamento de Policía de Santa Mónica al 310-395-9931.

