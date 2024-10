Antes de morir, Liam Payne compartió sus luchas con la salud mental y la fama

El mundo de la música se viste de luto tras la repentina muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, el 16 de octubre, a los 31 años. La Policía Federal Argentina ha confirmado que el cantante falleció tras caer de un balcón del Hotel CasaSur en Buenos Aires, y aunque el incidente sigue bajo investigación, el desenlace ha despertado preocupaciones sobre la salud mental en la industria musical.

Liam siempre fue abierto sobre sus luchas internas. En diversas entrevistas, explicó cómo lidiaba con la presión del éxito a través del consumo de alcohol. En una conversación con Men’s Health Australia, mencionó que el nivel de fama que alcanzó con One Direction era “difícil de manejar”, lo que lo llevó a adoptar hábitos destructivos. “Estuve borracho la mayor parte del tiempo porque no había otra forma de entender lo que estaba pasando”, confesó. Esta búsqueda de escape culminó en un viaje tumultuoso que, a pesar de sus momentos de alegría, se tornó tóxico.

Problemas de salud mental

Durante su trayectoria, Payne también reveló haber experimentado pensamientos suicidas, especialmente en sus años con la banda. “Nadie lo habría visto nunca… hay cosas de las que definitivamente nunca, nunca he hablado. Fueron muy, muy graves”, compartió en el podcast The Diary of a CEO. Estas revelaciones no solo muestran su vulnerabilidad, sino también un llamado a la acción sobre la necesidad de apoyo en la industria.

A lo largo de 2023, Liam había comenzado a abordar sus problemas de salud mental de manera más constructiva, celebrando seis meses de sobriedad tras un periodo en un centro de rehabilitación. “Siento que tengo más control sobre la vida”, dijo en un video de YouTube. Este esfuerzo por recuperarse fue, en parte, inspirado por un concierto de Hans Zimmer, donde tuvo una epifanía sobre su relación con el alcohol.

La historia de Liam Payne no solo es la de un joven ícono del pop, sino un reflejo de los desafíos que enfrentan muchos artistas en la cúspide de la fama. Su lucha pone de relieve un problema persistente en la industria musical: la falta de apoyo adecuado para aquellos que padecen problemas de salud mental.

La pérdida de Liam deja un legado complejo, que invita a la reflexión sobre la necesidad de un cambio en la manera en que se aborda la salud mental en el mundo del espectáculo. La industria debe aprender de estas tragedias para ofrecer un mejor apoyo a los artistas, evitando que otros se vean atrapados en ciclos similares de dolor y sufrimiento.