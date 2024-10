Christopher Uckermann recordó su romance con Anahí en RBD

El cantante mexicano Christopher Uckermann abrió su corazón y recordó con nostalgia los primeros años de su paso por la agrupación RBD, incluyendo el romance que protagonizó con su compañera de escenarios Anahí.

En una entrevista reciente con el periodista Yordi Rosado, el también actor se sinceró sobre el reto que supuso el reencuentro de la banda; y es que para él representó la apertura de capítulos en su vida que ya creía concluidos.

Tal fue el caso de su convivencia con Anahí, cantante con quien mantuvo una relación que experimentó altibajos: “Muy bonita relación. Se compró su patineta. Yo en esa época usaba mis tenis skatos. Me acuerdo que estábamos filmando el video de Sálvame, ella se vestía así, pero el amor hace que haga cosas que no esperas. Se iba conmigo a patinar, pero no era su naturaleza“, indicó.

Bajo esta misma tesitura, el galán de la pantalla chica rememoró las citas a puerta cerrada que tuvieron que vivir gracias a su fama: “No salíamos casi. Era ver películas en casa, nos preparábamos snacks y era lo único que hacíamos“.

Luego de que su historia de amor llegara a su fin, Christopher Uckermann confesó que la convivencia entre ambos era tensa, pues debían seguir frecuentándose por cuestiones laborales: “Lo difícil fue cuando terminamos porque verte la cara, llegaba con otra chica, pero nos duró medio año, después ya brothers”, contó.

Para finalizar, afirmó que esta camaradería fue la que permitió que durante su reencuentro para la gira mundial “Soy Rebelde” pudieran retomaran el ritmo de su relación laboral y recordaran los “viejos tiempos” con cariño.